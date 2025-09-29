Новые перспективы партнерства Туркестана с США

Туркестан ищет партнёров на мировой арене. Сегодня здесь обсуждали сельское хозяйство, туризм и спорт с гостями из США.

Аким области Нуралхан Кушеров встретился с Хью Холманом, почётным консулом Казахстана в Аризоне, и легендой триатлона — шестикратным чемпионом мира Марком Алленом. В центре разговора — как объединить американский опыт и потенциал Туркестана.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «У нас сильное сельское хозяйство, богатая история и возможности для туризма. Мы открыты для совместных проектов и готовы поддерживать инвесторов».

Марк Аллен предложил создать спортивный кластер и развивать триатлон — Туркестан может стать новой точкой притяжения для любителей активного отдыха.

Хью Холман, консул Казахстана в штате Аризона (США): «У вас уникальное наследие и огромный аграрный потенциал. Это именно то, что может привлечь мир в Казахстан».

Американские гости получили полную картину инвестиционных возможностей региона. Договорились двигаться дальше — от идей к конкретным проектам.