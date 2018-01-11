Банда несовершеннолетних грабителей искала своих жертв в отдаленных микрорайонах Шымкента. Парни избивали случайных прохожих и забирали все мало-мальски ценное. Кошельки, часы, сотовые телефоны — все, что находили у жертвы.

Все шестеро молодых людей на сегодняшний день задержаны полицейскими Каратауского отдела полиции, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

В дежурную часть Каратауского ОП УВД г. Шымкента с заявлением обратился один из потерпевших, 1993 года рождения. Мужчина рассказал, что в мкр. Акжайык на него напали неизвестные лица, которые избили его и забрали сотовый телефон и наручные часы.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила свыше 100 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК «Грабеж».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Каратауского ОП задержали шестерых подозреваемых, 1999, 2000 и 2001 годов рождения, жителей Шымкента, которые признались в содеянном.

Следствием установлена причастность задержанных лиц к двум грабежам. Очередное ограбление молодые люди совершили в январе текущего года, когда в мкр. Кайтпас они напали на 22-летнего мужчину, у которого отобрали сотовый телефон стоимостью 55 тысяч тенге.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье «грабеж». Вещественные доказательства изъяты. В настоящее время полицейскими устанавливается причастность подозреваемых к совершению других аналогичных фактов преступлений.