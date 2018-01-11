Футбольной команде «Ордабасы» представлен новый главный тренер

Сегодня, 11 января, состоялось общекомандное собрание на котором был представлен команде новый главный тренер «Ордабасы».

Новый главный тренер «Ордабасы» Георги Дерменджиев обратился к футболистом со словами: «Я поздравляю вас с новым годом, с началом нового сезона, главное, чтобы вы добросовестно трудились на тренировках и соблюдали дисциплину, как игровую, так и в быту. Мы будем ставить только высокие задачи в чемпионате и в еврокубке, и я уверен, что если вы будете выполнять требования тренерского штаба, то все у нас получится».

Напомним, 63-летний Георги Дерменджиев в сезоне 1998/99 возглавлял «Спартак» из Пловдива, а в 2010/11 — «Сливен». Главным же клубом в карьере Дерменджиева считается «Лудогорец», который привел его к трем победам в чемпионате Болгарии и выходу в групповой этап Лиги чемпионов.

Чемпион Болгарии с «Лудогорцем» — 2011-2017.

Победитель Кубка Болгарии с «Лудогорцем» — 2011-2012, 2013-2014.

Победитель Кубка Болгарии с «Литекс» — 2001-2002, 2003-2004.

Победитель Суперкубка Болгарии с «Лудогорцем» — 2011-2012, 2013-2014.

1\16 финала турнира Кубка УЕФА – 2005-2006, 2016-2017.

1\8 финала турнира Лиги Европы – 2013-2014.

Участник Лиги Чемпионов – 2014-2015, 2016-2017.

Также футболистам был представлен тренер по вратарям Александр Зайцев, который ранее работал в «Жетысу» и «Тоболе».