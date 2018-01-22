Из автобуса, замерзшего на трассе, спасены водители из ЮКО и 41 гражданин Узбекистана. Автобус сообщением «Петропавловск-Сарыагаш» застрял на трассе в Акмолинской области.

21 января около 23:45, сотрудники полиции, дежурившие на трассе «Астана- Петропавловск» получили сообщение о том, что пассажирский автобус марки «Van Hool», сообщением «Петропавловск — Сарыагаш», застрял на трассе. Оказалось, что из-за сильного мороза, в транспортном средстве замерзло дизельное топливо, пишет пресс-служба ДВД Акмолинской области.

В салоне автобуса находились 43 человека, в том числе двое водителей, являющиеся жителями Южно-Казахстанской области, и пассажиры — граждане Республики Узбекистан.

Незамедлительно, на место происшествия прибыли полицейские и спасательные службы. Все пассажиры и водители были доставлены в специальный пункт обогрева, который организовали в здании профтехучилища с. Бозайгыр Шортандинского района. Пострадавшие обеспечены горячей пищей и местом для ночлега.

21 января около 01-50 часов наряды дорожно – патрульной полиции помогли водителям и пассажирам рейсового автобуса марки «Сетра», двигавшегося сообщением «Мерке – Тюмень». По информации стражей порядка, около г. Макинска Буландынского района в автобусе произошла поломка коробки передач и водитель был вынужден остановить транспортное средство. В салоне в этот момент находились двое водителей и 55 пассажиров, все граждане Республики Таджикистан.

Напомним, из-за сильных морозов и понижения температуры в Акмолинской области закрыты автодороги для общественного транспорта во всех направлениях, сотрудники дорожно-патрульной полиции работают в усиленном режиме.

Стражи порядка просят граждан воздержаться от дальних поездок.