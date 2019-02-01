Незаконный канал миграции организовали руководители ТОО: двое граждан Китая и гражданка Казахстана, сообщает InformБЮРО.

Сотрудники департамента криминальной полиции и комитета миграционной службы МВД при содействии департамента полиции Алматы пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции граждан Китая

и Узбекистана, сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев.

Во время спецоперации 31 января в Шымкенте на территории одного из ТОО были задержаны 73 гражданина КНР и 137 – Узбекистана. Граждане Китая прибывали в Казахстан транзитными авиарейсами, после чего незаконно оставались на территории страны, говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об их выдворении за пределы Казахстана. Незаконный канал миграции организовали двое граждан КНР и гражданка Казахстана, которые являлись руководителями этого ТОО. Они задержаны.

Проводится досудебное расследование по статье 394, часть 2, Уголовного кодекса РК («Организация незаконной миграции, совершённая группой лиц по предварительному сговору»), сообщили в МВД.

Кроме того, в Алматы задержали девятерых нелегалов из Китая и их сопровождающих. Иностранцев решением суда выдворили из страны с установлением запрета на въезд.

Мария Дубовая