Команда «Ордабасы» усиленно готовится к началу чемпионата

«Ордабасы» хорошая команда, которая заняла третье место, и будет играть в Лиге Европы, очень рад, что возглавил этот клуб.

Я знаю что в Шымкент очень хороший город, где живут преданные болельщики. Я хочу чтобы команда играла в хороший футбол, и чтобы опять заняла высокое место в турнирной таблице, что даст возможность участвовать и на следующий год в турнирах Европы. В команде новые для меня игроки, а некоторые игроки из прошлогоднего сезона ушли из клуба, нужно сейчас найти новых игроков, чтобы команда была боеспособной. У меня есть игроки на заметке, которые смогут усилить команду, но время еще есть до начало чемпионата. Нужно определить уровень игроков, которые сейчас на находятся на учебно-тренировочных сборах. Самое важное подготовить команду к началу чемпионата», — сказал в своем первом интервью новый главный тренер ФК «Ордабасы» Георги Дерменджиев.

Ихсан Кадыров