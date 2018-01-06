Комментарии пользователей на сайте //otyrar.kz закрыты

9 января вступит в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций». Одна из поправок обязывает владельцев электронных ресурсов заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации.

Статья 36 закона об информатизации дополнена пунктом 5-1 следующего содержания: «Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале «электронного правительства» или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения».

Собственники сайтов должны будут разработать пользовательское соглашение, а каждый, кто захочет выразить своё мнение под публикацией, оставить комментарий, должен будет это соглашение принять, а затем пройти процедуру идентификации – либо на сайте egov.kz (электронное правительство), либо через SMS, полученную на свой (зарегистрированный) мобильный номер.

Собственник информационного ресурса обязан хранить информацию (номер телефона пользователя) весь период действия соглашения, а также в течение трех месяцев после его расторжения. Мнение можно размещать как под своим именем, так и под псевдонимом, но система идентификации позволит сразу вычислить комментатора либо по ИИН, либо по мобильному номеру.

Сейчас //otyrar.kz разрабатывает соглашение и техническую возможность создания системы идентификации через SMS. Но пока комментарии закрыты.