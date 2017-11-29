В Шымкенте за прилюдный отстрел собак наказаны сотрудники ветеринарной организации. Материал об отстреле собак во дворе одной из многоэтажек Шымкента, опубликованный на сайте tvk-uko.kz, вызвал широкий общественный резонанс.

Все виновные понесли строгое наказание, сообщили в пресс-службе акимата Шымкента. Несмотря на то, что отстрел осуществлялся медицинскими препаратами, усыпляющими животное.

Существует четкая Инструкция по профилактике бешенства.

Согласно этому документу, бригады по отлову бродячих животных работают круглосуточно. На предприятии, занимающемся отловом, разработан специальный график дежурств и объездов.

Кроме того, бригады выезжают по заявкам жителей, как было и в случае, вызвавшем обсуждение и осуждение действий работников бригады.

«Я могу заверить, что люди действовали согласно инструкции и они не убивали животных – усыпляли. После того, как животное усыпили, его вывозят в пункт временного содержания. Там его содержат в течение трех суток, после чего, к сожалению, уничтожают. Конечно, мы и сами были бы рады, если бы в городе появился государственный приют для кошек и собак. Но по примерным подсчетам, его содержание в год бюджету будет обходиться в два – два с половиной миллиарда тенге», — рассказал подробности «отстрела» заместитель руководителя отдела сельского хозяйства и ветеринарии Тореали Жубанов.

Хорошо, что есть хотя бы такой временный пункт, потому что у владельцев есть возможность в случае потери питомца прийти в пункт и, возможно, найти его там.

Тореали Жубанов так же прокомментировал и конкретный случай со стрельбой во дворе шымкентской многоэтажки.

«Сейчас отлов и дальнейшее уничтожение бродячих животных является единственной мерой профилактики бешенства – тяжелейшего заболевания, которое может привести к летальному исходу. К нам поступает очень много заявок от жителей города с жалобами на бродячих животных. Бригады выезжают и занимаются отловом. В последнем случае специалисты бригады допустили грубейшее нарушение. Отлов ни в коем случае нельзя производить на глазах у детей, чтобы не нарушить их психику. И сотрудники бригады уже наказаны», — рассказал Жубанов.

Напоминаем, что согласно существующим правилам, собака, гуляющая по улице, должна быть на привязи и в наморднике. В противном случае она считается бесхозной и никто не может гарантировать, что ваш домашний любимец, свободно бегающий по улице, не попадет в питомник. Поэтому еще раз просим граждан быть внимательнее к своим питомцам и отнестись с пониманием к вопросу отлова бродячих животных.

Просто на мгновенье поставьте себя на место ребенка, которого покусали бродячие собаки или на место людей, чьи родные умерли от бешенства.