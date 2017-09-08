Сестема абразаванийя идиальна! Чмякаться некузяво, уверены шымкентские родители

Шымкентцы считают новые учебники русского языка самым большим позором образования. Обсуждение странных (мягко сказано) тем и заданий сегодня возглавляет народный рейтинг. А социальные сети уже пестрят мемами и анекдотами о недалеком будущем — и в прямом и в переносном смысле. Только вот родителям пяти и семиклассников не до шуток.

Мама пятикласницы, в недавнем прошлом очень известный в Шымкенте учитель Жаннета Трояновская, высказалась по поводу учебника. Не голословно, а держа его в руках. Жаннета признается, что не знает, что с этим делать. Она, как педагог, а бывших учителей, как мы все знаем, не бывает, постарается дать своей дочери хороший русский язык. А вот как быть семьям, которые не в состоянии нанять репетитора?

Ждать, когда оно наступит — недалекое будущее?

К педагогу стоит прислушаться. Жаль только, что учительских голосов звучат единицы. Остальные или ворчат шепотом, или делают это про себя.

Получив учебник, Жаннета промолчать не смогла. Тем более, что как учитель, проштудировала его от корки до корки. В ее отзыве нет злости и призывов «убейсяапстену» к авторам новой программы.

«Ну что ж, наконец-то и мы получили учебник русского языка для 5 класса. Учебник ли это в классическом (читай – нашем, родительском и учительском) понимании, давайте разбираться.

1. Формат учебника – это первое, что бросается в глаза. Министерство образования, видимо, проигнорировало пожелания родителей облегчить рюкзак школьника. Учебнику русского в портфеле и на парте пятиклассника обеспечили особое положение – сравните формат обычного учебника и этого (см.фото).

2. Авторство. Насколько я знаю, да и практика это подтверждает, учебники пишутся в СОавторстве. И только госпожа Сабитова Зинаида Какбаевна сама (у нас в Казахстане не осталось грамотных филологов?) занималась разработкой учебников русского языка для 5 и 7 классов (см.фото).

3. Структура учебника. Учебник разбит на темы, которые, на мой взгляд, не научат наших детей грамотно писать. Почему? Да потому что в нем очень мало заданий на отработку навыков правописания (см.фото), зато много упражнений на говорение, просмотр и анализ интернет-ресурсов.

Все теоретические сведения даны в конце книги. Представьте теперь состояние учебника в конце года, ведь ребенок вынужден будет листать его туда-обратно и на уроках, и во время выполнения домашних заданий (а те, кто уже держал новые учебники в руках, наверняка обратили внимание, что напечатаны они чуть ли не на папиросной бумаге!).

Да и то, обращаться к теории будет ребенок ответственный. Ни для кого не секрет, что многие дети не учат даже те правила, которые находятся у него «под носом». Я уже не говорю о том, что отработка правописания – это непрерывный процесс, грамотность достигается путем регулярного повторения (теория+практика) орфограмм и пунктограмм.

Как можно научить ребенка грамотно выражать свои мысли без знания правил, коим в данном учебнике отводится второстепенное место? Да, очень важно научить ребенка культуре устной речи. А писать грамотно, стесняюсь спросить, уже не важно? Вы посмотрите, как пишет наша молодежь на форумах! Практически так, как слышит!

4. Цикличность обучения. Я не знаю, чем руководствовалась г-жа Сабитова З.К., создавая этот учебник, но о цикличности обучения нет и речи (а иначе как объяснить разрыв между учебниками в один класс? Почему тогда не ввели учебник и для 6 класса? Почему из учебника русского языка изъята часть орфограмм, традиционно изучаемых в 5 классе?

Откуда взялась идея изучать орфограмму «НЕ и НИ с местоимениями» в отрыве от темы «Отрицательные местоимения», орфограмму «Не с прилагательными» в отрыве от темы «Разряды имен прилагательных: качественные прилагательные» и т.д.).

5. Автор игнорирует принцип обучения «от простого к сложному». Да и сама программа в целом оставляет желать лучшего (скажу честно: в качестве факультативного курса ей бы цены не было!).

P.S. Можно много писать об этом НЕДОучебнике. Но понятно, что писался он второпях. На фото – только навскидку найденные ошибки: значение слова «святыня» в «Толковом словаре» дается дважды (см.фото); слово НЕДЕЛЯ в данном контексте должно быть заключено в кавычки (см.фото); после заголовков точки не ставятся. Но автору, видимо, все равно, т.к. точки то есть, то их нет (см.фото). Если учебник, как утверждают, прошел апробацию, то почему не исправлены эти ошибки? Или пилотных учебников и не существовало в природе? Вопросов, увы, больше, чем ответов.

Конечно, жизнь не стоит на месте. Русский язык – живой, он постоянно обогащается и обновляется. И жизнь требует новых подходов в обучении детей. Но кто сказал, что эта же жизнь отменяет грамотную письменную речь?

Содержанием новых учебников возмущены и родители, и педагоги (учителя, в силу известных обстоятельств, обсуждают эти учебники негромко, в отличие от родителей). И только малая толика радуется инновациям. Но мы уже знаем, к чему привели инновационные ЕНТ и ПГК. Теперь новый эксперимент?

И последнее. Нам объяснили, что на эти учебники потрачены огромные бюджетные средства, а потому пользоваться ими ученикам и учителям предстоит 4 года. А что же тогда «Русский язык. 5 класс. Учебник. Автор: Сабитова З.К., Павленко В.К. Год издания: 2015. «Библиотека «Атамура»», ведь он просуществовал всего два учебных года? Или прежний учебник издавался не на бюджетные деньги, раз его так легко изъяли из процесса обучения?»

Про любовь… Это все, что смогла придумать автор учебника, чтобы рассказать пятиклассникам о любви. Дети еще не оценили, а вот взрослые увидели в этом стихотворении только пошлую, дешевую подмену чувствам.

«Балкониха и балконята — надо запомнить!!!! И это вместо Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Некрасова, Мандельштама, Ахматовой! Собакин какой-то…» — прокомментировал страничку в учебнике Чингиз Бекбанов.

Добро пожаловать в прикольное будущее, — приглашают пользователи интернета. Именно так — «прикольно» — расценили уровень образования, если судить по лингвистической сказки. Вот только не важнее ли пару правил выучить?

«ПРИКОЛЬНО — становится трендом современного молодого общества. Если не прикольно, то нафиг оно не надо. Так что, господа-товарищи, добро пожаловать в прикольное будущее! Грызть гранит науки больше не актуально, во всяком случае, не прикольно!» — отметил Вячеслав Шварц.

Еще одно задание пользователи интернета включили в раздел «Шутки учебника русского языка для 5 класса».

Большинство родителей настроены более резко, чем шымкентская учительница. Armanem Karimov, известный вайнер, актер, журналист опубликовал на своей страничке в соцсетях короткий эмоциональный пост. Но четко и по делу. Правда, от эмоций больше веет безнадегой, чем оптимизмом.

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«Полистал я вчера этот учебник. Так скажу. Пусть госпожа Сабитова больше не занимается созданием учебников.

1. Деньги выделенные ей государством, то есть нами, пусть вернёт в казну.

2. Учебник из программы убрать и привлечь к созданию нового настоящих профессионалов.

3. Создавать новый учебник под надзором общественности.

4. Деятелей, что приняли этот учебник наказать очень строго и турнуть с их мест.

5. Выпить кофе. Пойду выпью… может кофе» — написал Armanem Karimov.

«Этот учебник — калька с пособий по английскому языку, которые используют на курсах в языковых частных школах. Такие пособия не учат грамотному письму, не учат грамотному разговорному языку. Они учат вести разговор на бытовые темы, приучая учащегося обильно использовать сленг», — прокомментировала содержание учебника Мария Денисюк.

«Народные деньги потрачены бездарно и бесконтрольно. Теперь с этим, так называемым учебником, будут мучиться грамотные учителя и школьники. А проверяющие лизоблюды из органов народного образования будут требовать от учителей рьяного использования этой галиматьи», — считает Максат Дуйсенов.

Пожалуй, нет ни одного города в Казахстане, где бы папы и мамы не высказали все, что думают об учебниках и их создателях. К обсуждениям присоединились и депутаты. Издание sputniknews.kz приводит мнение депутата Ирины Смирновой, которая считает, что «учебник должен быть написан на литературном русском языке».

«Конечно, нужно показать и другие формы языка, но то, что предлагает сегодня министерство образования − оно не выдерживает критики. Я против того, чтобы изучалась тема, посвященная, например, бомжам. Это аббревиатура, которая неприемлема в нашей речи. Это отношение к человеку неуважительное, когда эту аббревиатуру используют в изучении жизни человека», — возмутилась депутат.

Сказка «Алиса в стране чудес» в учебнике нареканий у мажилисвумен не вызвала.

«Такая сказка дает возможность понять язык в отрыве от конкретных слов, какие мы знаем. Это тоже самое, что X и Y в математике. Но все остальное тут действительно вызывает много вопросов, непонимание в обществе. Когда столько вопросов возникает, министерство образования должно задуматься, правильно ли они сделали. А может они совершают ошибку, выпуская такие учебники? Теперь эти учебники вынуждены использовать, потому что это единственный основной учебник», — заметила она.

У министра образования на все вопросы журналистов один ответ: «Надо быть в этом отношении поспокойнее. Я думаю, что мы готовим детей для сегодняшнего дня, для будущего, но не для прошлого… Поэтому в этом ничего страшного нет, дети наши должны знать современную терминологию, все формы языкового общения, должны быть готовы к этому и тем более, что они сегодня эти слова используют сами».

Вынуждены, значит… Ну да. И страшного ничего нет. Остается только подпись поставить.

кукуся@пуськи.ru. (В минобра поймут. Все же по-настоящему. По-лингвистически).

З.Ы.

Учебники образца 2017 года по русскому для 5 и 7 классов, написанные специалистами элитных школ имени Назарбаева, — первые ласточки реформ, которые провозгласил Ерлан Сагадиев, министр образования и науки Казахстана, получивший образование в США. В феврале 2016 года он, в прошлом известный бизнесмен, возглавил министерство и сразу пообещал придать образовательной системе страны современный вид.

В рамках в корне пересмотренной типовой учебной программы в новых учебниках по русскому языку минимум внимания уделяется правописанию, синтаксису или пунктуации. Вместо них на уроках школьникам предлагается порассуждать, например, о кораблях-призраках, транспорте мечты, этикете общения в интернете, наконец, посмотреть выпуск телепередачи «Вечерний Ургант» о Масленице и составить визитную карточку традиционного для тюркских народов мучного изделия — баурсака.

А тем временем расценки репетиторов в Шымкенте поползли вверх. Хорошего репетитора, который даст базовые знания, найти удается с большим трудом.