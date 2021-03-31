Прокуратура Туркестанской области, в связи с принятием закона Республики Казахстан от 25 мая 2020 года № 333-VІ «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства.
Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц (статья 32 Конституции Республики Казахстан).
Исходя из конституционных норм, действующий Закон претерпел ряд изменений и дополнений.
В частности, даны четкие определения понятиям «мирное собрание», «участник мирного собрания», «специализированное место для организации и проведения мирных собраний», «организатор мирного собрания», «демонстрация», «собрание», «митинг», «согласование заявления», «пикетирование», «уведомление», «шествие», а также детализирована специфика каждой из форм мирного собрания.
В Законе регламентированы права и обязанности организатора, участников и иных лиц, прописан перечень прав и обязанностей всех сторон мирных собраний. Введены единые требования по проведению мирных собраний в регионах страны.
Указанные нововведения способствуют единому применению законодательства на местах, без возможности дополнительного регламентирования со стороны местных исполнительных органов.
В Закон внедрены базовые принципы мирных собраний, среди которых:
1. ненасильственный характер;
2. законность;
3. обеспечения государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц;
4. добровольность участия.
Законом определены требования для специализированных мест по проведению мирных собраний. При определении специализированных мест и установлении порядка их использования обеспечивается возможность достижения цели мирных собраний, удобство организации, транспортная доступность мест, возможность использования организаторами и участниками объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников мирных собраний, других лиц.
Кроме того, Законом определено количество мест (площадок для митинга) — не менее трех, расположенных в центральных частях населенных пунктов.
Также внедрен смешанный порядок проведения мирных собраний — уведомительный и регламентированный.
1. Уведомительный порядок проведения мирных собраний предусмотрен для пикетов, митингов, собраний. При этом, в случае отсутствия ответа местного исполнительного органа, в течении 3-х рабочих дней, проведение мирного собрания считается согласованным по умолчанию.
2. Регламентированный порядок (путем подачи заявления) мирного собрания проводится в форме демонстрации, шествия.
Кроме того, местные исполнительные органы имеют право предложить альтернативное специализированное место проведения мирного собрания, в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, государственной безопасности, а также бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленных насаждений и малых архитектурных форм и иного имущества.
Также, необходимо отметить, что организаторы мирных собраний имеют право проводить агитацию, сообщая информацию о времени, месте (местах), маршруте следования участников, в целях проведения мирных собраний и иную информацию, связанную с их организацией и проведением, использовать символику, иллюстративные материалы, не запрещенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан организаций, а также агитировать к участию в этом мероприятии.
Закон позволяет урегулировать огромный пласт вопросов, который в течении долгих лет накапливался в отношениях между субъектами мирных собраний и государственными органами.
Особенностью Закона можно считать установленный исключительный перечень оснований для отказа в проведении мирных собраний.
К примеру, если целью их проведения является разжигание расовой, национальной, социальной, религиозной нетерпимости, насильственное ниспровержение конституционного строя, либо их проведение угрожает общественному порядку и безопасности граждан; если в месте проведения мирного собрания введено военное или чрезвычайное положение, а также иные основания, предусмотренные законом.
Кроме того, в Законе описана процедура материально-технического обеспечения проведения мирных собраний, которая осуществляется его организатором и участниками за счет собственных средств, а также за счет средств и имущества, собранных и (или) переданных для проведения данных мирных собраний.
Наряду с этим, имеются определенные ограничения в части источников финансирования.
К примеру, запрещено финансирование проведения мирных собраний физическими лицами и (или) юридическими лицами, включенными в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также иные основания, предусмотренные законом.
Принятые в Законе нормы способствуют защите конституционных прав граждан и направлены на обеспечение общественно-политической стабильности в стране.
Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
Прокуратура Туркестанской области призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства.