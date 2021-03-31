Прокуратура Туркестанской области, в связи с принятием закона Республики Казахстан от 25 мая 2020 года № 333-VІ «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства.

Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц (статья 32 Конституции Республики Казахстан).

Исходя из конституционных норм, действующий Закон претерпел ряд изменений и дополнений.

В частности, даны четкие определения понятиям «мирное собрание», «участник мирного собрания», «специализированное место для организации и проведения мирных собраний», «организатор мирного собрания», «демонстрация», «собрание», «митинг», «согласование заявления», «пикетирование», «уведомление», «шествие», а также детализирована специфика каждой из форм мирного собрания.

В Законе регламентированы права и обязанности организатора, участников и иных лиц, прописан перечень прав и обязанностей всех сторон мирных собраний. Введены единые требования по проведению мирных собраний в регионах страны.

Указанные нововведения способствуют единому применению законодательства на местах, без возможности дополнительного регламентирования со стороны местных исполнительных органов.

В Закон внедрены базовые принципы мирных собраний, среди которых:

1. ненасильственный характер;

2. законность;

3. обеспечения государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц;

4. добровольность участия.

Законом определены требования для специализированных мест по проведению мирных собраний. При определении специализированных мест и установлении порядка их использования обеспечивается возможность достижения цели мирных собраний, удобство организации, транспортная доступность мест, возможность использования организаторами и участниками объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников мирных собраний, других лиц.

Кроме того, Законом определено количество мест (площадок для митинга) — не менее трех, расположенных в центральных частях населенных пунктов.

Также внедрен смешанный порядок проведения мирных собраний — уведомительный и регламентированный.

1. Уведомительный порядок проведения мирных собраний предусмотрен для пикетов, митингов, собраний. При этом, в случае отсутствия ответа местного исполнительного органа, в течении 3-х рабочих дней, проведение мирного собрания считается согласованным по умолчанию.

2. Регламентированный порядок (путем подачи заявления) мирного собрания проводится в форме демонстрации, шествия.

Кроме того, местные исполнительные органы имеют право предложить альтернативное специализированное место проведения мирного собрания, в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, государственной безопасности, а также бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленных насаждений и малых архитектурных форм и иного имущества.

Также, необходимо отметить, что организаторы мирных собраний имеют право проводить агитацию, сообщая информацию о времени, месте (местах), маршруте следования участников, в целях проведения мирных собраний и иную информацию, связанную с их организацией и проведением, использовать символику, иллюстративные материалы, не запрещенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан организаций, а также агитировать к участию в этом мероприятии.

Закон позволяет урегулировать огромный пласт вопросов, который в течении долгих лет накапливался в отношениях между субъектами мирных собраний и государственными органами.

Особенностью Закона можно считать установленный исключительный перечень оснований для отказа в проведении мирных собраний.

К примеру, если целью их проведения является разжигание расовой, национальной, социальной, религиозной нетерпимости, насильственное ниспровержение конституционного строя, либо их проведение угрожает общественному порядку и безопасности граждан; если в месте проведения мирного собрания введено военное или чрезвычайное положение, а также иные основания, предусмотренные законом.

Кроме того, в Законе описана процедура материально-технического обеспечения проведения мирных собраний, которая осуществляется его организатором и участниками за счет собственных средств, а также за счет средств и имущества, собранных и (или) переданных для проведения данных мирных собраний.

Наряду с этим, имеются определенные ограничения в части источников финансирования.

К примеру, запрещено финансирование проведения мирных собраний физическими лицами и (или) юридическими лицами, включенными в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также иные основания, предусмотренные законом.

Принятые в Законе нормы способствуют защите конституционных прав граждан и направлены на обеспечение общественно-политической стабильности в стране.

Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Прокуратура Туркестанской области призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства.