Молодые музыканты отдают предпочтение новым музыкальным жанрам

Сегодня ни один современный молодой человек не представляет свою жизнь без музыки, даже если он сам не музыкант. А молодые музыканты все же отдают предпочтение новым музыкальным жанрам.

Казалось бы, время классической музыки прошло. Но к счастью, это не так. И среди молодых людей нашего города есть любители и исполнители классики. Те, кто играет на инструментах в симфоническом оркестре. В шымкентском музыкальном колледже учатся 500 студентов, и только 17 из них — на струнном отделении. Они постоянные участники концертов и различных конкурсов.

Молодая скрипачка Александра Шемуратова уже на последнем четвертом курсе. Она уверена, что ее будущее также будет связано со скрипкой. Девушка мечтает выступать в большом оркестре и обучать игре на скрипке детей. Но перед поступлением в музыкальный колледж мечты были другими.

«Изначально меня родители хотели отдать на фортепиано, но т.к. сказали, что слух очень хороший, попробуйте на скрипку. И вот (улыбается). Я закончила музыкальную школу и поступила сюда учиться… Она приближена к человеческому голосу и на ней все эмоции можно изобразить своей игрой», — делится студентка струнного отделения Александра Шемуратова.

Скрипка своим звучанием на самом деле очень напоминает голос человека. И она, как никакой другой инструмент, может передать все человеческие эмоции. Скрипку отличает нежный и певучий звук. И именно ей часто отдают ведущую партию в оркестре. Её не задвинет на второй план никакой другой инструмент, уверены молодые скрипачи.

«Сейчас, как говорится, век современных технологий, но все равно это не забывается. Без этого не обходятся какие-либо праздники. Мне кажется, что сейчас люди возвращаются к этому, что живая музыка. Может им уже надоело слушать через наушники там какие-то бум-бум. Почему бы не прийти в театр и не послушать живую классическую музыку. Тем более есть такие возможности», — говорит Александра Шемуратова.

Живая музыка и вправду в приоритете. Услышать живое исполнение, живые звуки музыкальных инструментов хотят и сегодня. А от того и профессиональное владение инструментом ценится очень высоко. Хорошо играть на скрипке дано не каждому.

«Преимущества, конечно, есть. Научиться играть на скрипке очень трудно. На это понадобится очень много времени, чтобы просто поставить руки, чтобы уметь над постановкой работать. И конечно играть такие известные произведения, это поднимает тебя в глазах своих друзей. Но это никак меня не отличает, потому что это тоже труд, все равно что отлично учиться, вкладывать труд в дело. Это то же самое дело, но над этим надо сильно усердствовать и над этим надо сильно работать», — объясняет еще одна студентка Диана Досыбаева.

Работать необходимо не только над звучанием собственного инструмента, но и над созвучием в оркестре. Здесь очень важна работа в коллективе, где каждый инструмент на своем месте. Но молодые исполнители струнной музыки считают свои инструменты более значимыми и готовы это объяснить.

«Ну наверно более утонченное видение музыки. И, скажем так, на струнных инструментах возможностей для исполнения гораздо больше, я считаю, чем на других инструментах, не в обиду другим… Я окончил детскую музыкальную школу по классу скрипки и позже поступил сюда. Но уже на альт. Это был мой выбор, т.к. я решил что-то новое для себя попробовать и альт более подходящий для меня инструмент», — рассказывает сокурсник девушек Диас Аширбеков.

В этом и своем трудоустройстве студенты уверены. Они и сейчас находят себе работу вне учебы: играют на концертах, становятся лауреатами конкурсов. Это стимулирует молодежь на дальнейшие достижения. Руководство колледжа победам и востребованности своих студентов только радо.

«У нас открылся оперный театр. Там сидят наши дети, играют в оркестре. Во всех школах музыкальных также наши выпускники работают и также ведут концертную деятельность. Они везде выступают. Наши дети заинтересованы в учебе. Они любят играть в ансамбле, любят играть и в оркестре», — уверяет заведующая отделением струнных инструментов в музыкальном колледже Гульмира Сейтенова.

Отделение струнных инструментов существует у нас в городе с 1961 года. За это время его выпускниками стало немало заслуженных деятелей искусства нашей области. И на этих 17 ребят надежд не меньше.

Зарина Шарипова