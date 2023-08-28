Конкурс-фестиваль «Prima Nota Fest» прошел в Алматы

В Алматы прошел IV Республиканский академический конкурс-фестиваль юных музыкантов «Prima Nota Fest».

Приуроченный ко Дню города, конкурс-фестиваль Зарины Алтынбаевой «Prima Nota Fest» собрал в этом году 39 финалистов из 12 городов Казахстана. На протяжении 3-х дней они состязались в исполнении классических мировых и произведений казахстанских композиторов. Конкурсные прослушивания проходили в стенах Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая.

Юные музыканты предстали на сцене в трех номинациях: «Академический вокал», «Струнные инструменты» и «Фортепиано». С учетом всех выступлений, членами жюри были определены победители и призеры в каждой из этих категорий:

Номинация: Струнные инструменты

1 категория: 9 — 11 лет

Лауреат 3 степени – НАУРЫЗБАЙ Айлин (Караганда)

Лауреат 2 степени – МУХАНОВА Арай (Алматы)

Лауреат 1 степени – САМСАЛИЕВА Инжу (Алматы)

2 категория: 12 — 14 лет

Лауреат 3 степени – ҚАНЫБЕК Айдын (Алматы)

Лауреат 2 степени и Лучшее исполнение произведения казахстанских композиторов – МҰХАТАЙ Айсулу (Алматы)

Лауреат 1 степени – ҚАЙРАТҚЫЗЫ Томирис (Алматы)

Номинация: Фортепиано

1 категория: 9 — 11 лет

Лауреат 3 степени – АМАНГЕЛДİ Азамат (Ақтау)

Лауреат 2 степени – КАРИМОВ Алан (Алматы)

Лауреат 1 степени и Премия от агентства Dala Classic – ДУЙСЕКЕЕВ Аман (Алматы)

Лучшее исполнение казахстанских композиторов – МҰРАТ Дария (Караганда)

2 категория: 12 — 14 лет

Лауреат 3 степени – ҚАЙЫРГЕЛДİ Томирис (Алға, Ақтөбе облысы)

Лауреат 3 степени – ЛИ Арина (Алматы)

Номинация: Академический вокал

1 категория: 11-13 лет

Лауреат 3 степени и Лучшее исполнение произведения казахстанских композиторов – БАЙЗУЛЛА Аяна (Ақтөбе)

Лауреат 2 степени – КОКОРЕВА Мария (Кокшетау)

Лауреат 1 степени – ЮДЕНИЧ Анна (Алматы)

2 категория: 14 — 16 лет

Лауреат 3 степени – ТЛЕУЛИНА Айнура (Петропавловск)

Лауреат 2 степени – АМАНТАЙ Әмірхан (Ақтөбе)

Лауреат 1 степени – ШАУТЫБАЙ Амина (Астана)

Итогом настоящего праздника детских талантов стал Гала-концерт, прошедший на главной сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, где юные виртуозы выступили под сопровождение Государственного академического симфонического оркестра, дирижер Абзал Мухитдин. Здесь же торжественно были объявлены имена победителей «Prima Nota Fest» 2023.

Открыла вечер автор и художественный руководитель проекта Зарина Алтынбаева, исполнив «Ave Maria» Джулио Каччини; после чего на сцену вышел несравненный Максим Федотов — скрипач, профессор Московской консерватории и член жюри конкурса, мастерски исполнив “Грозу” А.Вивальди. Далее, на сцене блистали дети. Обладатель гран-при 2019-го года, Рамазан Копбаев, блестяще исполнил «Salut d’Amour» Элгара, лауреат прошло года Атшыбай Султан покорил всех песней «Қарындас» Тлендиева, также публику не оставило равнодушным выступление юного пианиста Азаматулы Айторе, который исполнил Andante maestoso из балета “Щелкунчик” Чайковского в переложении Плетнева. Динамичная пьеса «Боз Айгыр» в исполнении юного скрипача Арсена Садвакасова зажгла всю аудиторию, после чего последовали бурные овации и юного артиста долго не отпускали со сцены. Ольга Макарина, член жюри конкурса, солистка The Metropolitan Opera, мастерски исполнила Арию Лауретты из оперы «Джанни Скикки», а виртуозная пианистка и народная артистка Турции — Гюлсин Онай , тонко и душевно сыграла Ноктюрн op.9, #2 Шопена. В завершении вечера, все участники спели любимую алматинцами песню М. Сагатова «Алматы менін».

Помимо получения денежной премии лауреатами конкурса, каждый ребенок получил подарки от партнёров фестиваля, а обладатель I премии — приглашение выступить в качестве солиста на международном фестивале классической музыки DALA fest, который успешно проходит на сцене филармонии им.Жамбыла.

«Я искренне признательна родителям и педагогам участников за вклад в развитие детей; Также выражаю благодарность партнерам и акимату города Алматы за содействие и поддержку. Очень радует, что руководство культурной столицы поддерживает проект, и верю, что с каждым годом результаты «Prima Nota Fest» будут все выше и ярче», — говорит руководитель проекта Зарина Алтынбаева.

Отметим, конкурс проходит при поддержке акимата г. Алматы и носит культурно-социальный характер. Участие в конкурсе абсолютно бесплатно, иногородних участников оргкомитет обеспечивает проживанием. Партенры фестиваля, кондитерская фабрика АО «ЛОТТЕ Рахат» и компания “Samal Water”; информационный партер конкурса, радио “Classic”.

С 2019-го года “Prima Nota Fest” продолжает свой путь, вдохновляя молодых артистов к новым вершинам. Данный конкурс не только открывает двери в мир профессиональной музыки, но и становится прочной платформой для будущего развития классической индустрии Казахстана в целом.