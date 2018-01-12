На смену метелям в Казахстане придут сильные морозы

По прогнозам синоптиков, к 13 января ожидается значительное понижение температуры воздуха на большей части Казахстана, сообщает РГП «Казгидромет».

«Над севером Скандинавского полуострова уже формируется холодный антициклон, который постепенно будет смещаться в юго-восточном направлении, и уже 13 января вызовет значительное понижение температуры воздуха на большей части Казахстана», — приводит sputniknews.kz цитату инженера-синоптика РГП Казгидромет Айгуль Алданбергенова.

Атмосферные фронты, связанные с высотным циклоном, в предстоящие трое суток будут перемещаться через территорию Казахстана. И с ними в большинстве областей ожидаются снегопады, сильные западные и северо-западные ветры, в северных, центральных и восточных областях метели, на юге и юго-востоке гололёд.

В Шымкенте в предстоящие выходные 13 и 14 января ожидается облачная погода и в воскресенье дождь с переходом в снег. Температура воздуха прогреется до четырех градусов тепла. Ночью не сильный мороз — от двух до трех градусов ниже ноля. Высокая влажность — до 90%.

В ЮКО в выходные дни следует быть очень острожными на дорогах, синоптики сообщают о сильном тумане, гололеде и усилении ветра до 20 метров в секунду.