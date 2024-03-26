В Шымкенте похолодает, ожидаются дожди и грозы

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Жулдыз Ахмет
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На смену солнечным дням придут обильные дожди и похолодание. Во вторник вечером ожидаются осадки, которые усилятся уже в последующие дни, сообщает OTYRAR.

Таковы прогнозы синоптиков Казгидромета. В ночь на 27 марта ветер усилится, ожидается дождь, гроза. В среду день будет облачным, дождливым, воздух прогреется до 16 градусов тепла.

28 марта в Шымкенте похолодает. Столбики термометров опустятся до 12 градусов, усиление ветра до 20 метров в секунду, ожидаются дождь и гроза.

Потеплеет только к концу недели. Благо перед дождями в городе уже успели расцвести первые тюльпаны.

Тюльпан

Эти нежные цветы стойко выдерживают порывы ветра и радуют глаз своим разнообразием. Старожилы говорят, что перед дождем бутоны тюльпанов закрываются, оберегая себя от излишней влаги. Достоверность народной приметы жители Шымкента могут проверить уже сегодня.

 

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