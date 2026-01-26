Непогода накроет регионы Казахстана — предупреждение Казгидромета

РГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми опасными метеорологическими явлениями на территории Республики Казахстан.

По данным синоптиков, снег и метель прогнозируются в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, а также в области Абай, Улытау и Жетісу.

Гололёд ожидается в Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях, а также в городах Алматы, Конаев, Актау, Талдыкорган, Шымкент и Туркестан.

Кроме того, туман прогнозируется в Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях.

Казгидромет рекомендует жителям и гостям страны соблюдать меры предосторожности, учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок и быть внимательными на дорогах.