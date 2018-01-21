Обретаем былую форму после новогодних праздников

Почему-то к середине января, пережив многочисленные зимние праздники, ты замечаешь, что от тебя, тонкой и звонкой летней девушки, ничего не осталось. И отражение в зеркале стало в два раза больше. «Ну, почему?!» – вопишь ты, косясь на пресловутый живот, который заполз уже даже на бока. И понимаешь, что время обжорства и лени прошло. Хочешь обрести былую форму – пора приниматься за дело.

О том, что бы такого съесть, чтобы похудеть, читайте в материале «5 рецептов для постновогодней разгрузки«.

Чтобы похудеть, придется добавить в комплекс к питанию двигательную активность, ведь принцип любого похудения – трать больше калорий, чем поглощаешь! Если тренажерный зал и беговая дорожка вызывают у вас ужас, то необходимо ежедневно устраивать пешие прогулки на свежем воздухе, причем, чем дольше, тем раньше вы заметите результат.

Как обойтись без тренажеров

А что делать пока лишние килограммы еще не слетели, а выглядеть стройнее хочется побыстрее. Попробуйте использовать вот такие полезные рекомендации или, как сейчас говорят, лайфхаки.

1. Выпрямляйтесь, расправляйте плечи и втягивайте живот каждый раз, как только об этом вспомните. Мы недооцениваем влияние правильной осанки на формирование хорошей фигуры, хотя оно весьма значительно. Выпрямленный позвоночник помогает прибавить рост, придать форму груди и сделать живот визуально более плоским.

Говорят, что мышцы тоже имеют память. Так что уже через две-три недели ваш живот не будет таким выдающимся. По крайней мере, при взгляде со стороны.

2. Лежите правильно. Лягте на спину, положите ноги на какую-нибудь возвышенность (подушку или валик дивана), а под поясницу подоткните скрученное в рулон полотенце. Обратите внимание на живот: в такой позиции он сдуется, станет впалым. 20 минут этой ленивой гимнастики в день – и вскоре мышцы живота начнут привыкать к такой позиции. Опять же мышечная память поможет. Говорят, что такое лежание очень любят японцы. Народ, отличающийся стройностью и подтянутостью.

3. Важно не только, что есть, но и как есть. Тщательно пережевывайте пищу. Чем лучше вы измельчите зубами свой обед или ужин, тем меньше места он займет в желудке. Кроме того, чем дольше вы будете жевать, тем меньше съедите до того, как мозг подаст сигнал: «Я сыт». Значит, лишние калории не попадут в ваш организм. И вы перестанете себя раскармливать.

Одежда вам в помощь

Все слышали о корректирующем белье. А о корректирующей одежде? В ситуации, которую мы обсуждаем, такая тоже есть.

Пересматриваем свой гардероб и выбираем в нем вещи свободные, но не бесформенные и огромные.

Лучше не пытаться утянуть свой силуэт узкими джинсами или юбками. Живот и бока свесятся из них совершенно предательски. Самые подходящие силуэты сейчас – это кокон и ампир (А-силуэт). В первом случае вы просто скрываете самые слабые места вашей фигуры, а во втором – перемещаете талию повыше, на самое узкое место.

На время отложите вещи из тонкого трикотажа и любых тянущихся тканей – для вас это сейчас самый предательский материал. Он ярко продемонстрирует все ваши выпуклости.

Крупные цветы, большая клетка, поперечная полоска тоже пусть полежат в сторонке до лучших времен.

А что же корректирующее белье? Можно, но только своего размера и не надолго, часа на три-четыре. Долгое нарушение свободного кровообращения в теле ни к чему, кроме дискомфорта и дополнительного целлюлита, не приведет.