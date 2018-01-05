5 рецептов для постновогодней разгрузки

«Я вижу свои щеки, как они жуют…» — в глазах юной леди неподдельная печаль. Ведь впереди Старый новый год, а килограммчики свои лимитированные она уже нагуляла в первые дни января. А есть продолжает хотеться, вот только от слова «майонез» почему-то начинает воротить прямо физически.

Майонез, конечно, долой, жирное, жареное — туда же. Наш информационный портал Otyrar.KZ просмотрел советы диетологов и вывел свой топ-5 рецептов постновогодней разгрузки. Самых вкусных.

Напиток для ленивой похудейки

Жиросжигающий напиток для ленивых, который поможет вам сбросить за 9 дней 10 кг, просто приготовить в домашних условиях. Эту экстремальную диету диетологи советуют применять только в редких случаях (а новогодние торжества как раз тот самый редкий случай), когда ситуация безвыходная. Ведь бывает так, что очень-очень нужно сбросить проклятые килограммы в короткий срок.

Напиток следует готовить непосредственно перед едой. Нужно выпивать не более 4-х порций в день. Итак, кефир с корицей, имбирем и красным перцем для похудения.

На приготовление понадобится 5 минут.

Ингредиенты приведены из расчета на 1 порцию.

— огурец – 120 гр.;

— стебель сельдерея – 50 гр.;

— корень имбиря – 12 гр.;

— лук порей – 25 гр.;

— перец чили зелёный – 1\2 шт.;

— петрушка – 15 гр.;

— йогурт обезжиренный – 230 мл.;

— лимон – 1\3 шт.;

— молотый красный перец, соль.

Ножом для чистки овощей снимаем тонкий слой кожуры со свежего огурчика.

Светлую часть стебля сельдерея режем брусочками, зелень оставляем для украшения.

Чистим от кожицы небольшой кусочек имбиря. Стручок зелёного чили разрезаем пополам, удаляем семена и мембрану. Отрезаем несколько колечек от стебля лука порея.

В чашу блендера кладём сельдерей, огурец, чили и имбирь, добавляем немного морской соли и щепотку жгучего красного перца. Наливаем обезжиренный несладкий йогурт, добавляем зелень молодой петрушки. Выжимаем сок из 1\3 лимона. Сок выжимайте через сито, чтобы в напиток не попали лимонные косточки.

Овощной суп «Весосброс»

Жиросжигающий супчик, который поможет сбросить 8 кг за неделю, существует, и это не сказки. Однако, надеяться на то, что лёжа на диване и поглощая в любых количествах варёные овощи, вы сбросите лишние килограммы, не стоит. Суповая диета может длиться не более недели, подобный стресс организму не советуют устраивать чаще, чем один раз в 2-3 месяца.

Чтобы похудеть, придётся добавить в комплекс к питанию двигательную активность, ведь основа любого похудения – трать больше калорий, чем поглощаешь! Если тренажерный зал и беговая дорожка вызывают у вас ужас, то необходимо ежедневно устраивать пешие прогулки на свежем воздухе, причем, чем дольше, тем раньше вы заметите результат.

Этот суп основа недельного диетического меню. В одну порцию – 240 г, именно столько умещается в небольшой обеденной тарелке для первого. На приготовление понадобится 45 минут. Из указанных в рецепте ингредиентов получится примерно 7-8 порций.

Ингредиенты:

— репчатый лук – 150 г;

— лук порей – 60 г;

— цветная капуста – 800 г;

— капуста белокочанная – 500 г;

— болгарский перец – 50 г;

— помидоры – 400 г;

— куркума молотая – 5 г;

— имбирь молотый – 5 г;

— масло оливковое – 1 ч.л.;

— вода, соль морская, сушеные травы.

Мелко режем репчатый лук и порей, бросаем в глубокую суповую кастрюлю. Добавляем чайную ложку оливкового масла, насыпаем молотую куркуму и сушеный сельдерей, перемешиваем, ставим кастрюлю на плиту. Добавляем соцветья цветной капусты. Кладём нашинкованную тонко белокочанную капусту. Добавляем порезанные мелкими кубиками помидоры. Бросаем в кастрюлю очищенный от семян болгарский перец. Доливаем водой.

Закрываем супчик крышкой и варим на маленьком огне 35 минут, в конце чуть-чуть солим морской солью. Едим по тарелке супа 1 раз в 2-3 часа, не более 6-ти порций в день.

Корейская морковь в помощь

Салат с нутом, морковью и цветной капустой получается сочным и вкусным. К тому же, в блюде нет таких продуктов, как майонез, яйца, мясо.

Морковь по-корейски, которая присутствует в салате с нутом, хороша не только сама по себе, но и как ингредиент любых салатов. Если к салату с нутом и морковью добавить еще и цветную капусту, приготовленную на пару, то получится полезнейшее блюдо. При этом вкус его никак нельзя назвать пресным — морковь по-корейски придает яркость не только внешнему виду салата, но и его вкусу.

Ингредиенты:

— 1,5 стакана нута,

— 1 небольшой кочан цветной капусты,

— 1 стакан моркови по-корейски,

— пучок петрушки,

— половинка луковицы,

— соль по вкусу.

Цветную капусту разберем на мелкие соцветия и отварим на пару до готовности (или до полуготовности, как вам больше нравится). В целях экономии времени, нут лучше заранее отварить до готовности или же использовать консервированный. Время варки нута сокращается, если его заранее замочить в воде на ночь. Выкладываем к отварному нуту готовые соцветия цветной капусты. Лук нашинкуем тонкими кольцами, затем червертинками. Зелень петрушки промоем и порубим мелко ножом. Добавим эти ингредиенты к нуту с цветной капустой. Перемешаем.

Теперь очередь моркови по-корейски. Перекладываем ее к остальным ингредиентам и перемешиваем. Салат можно ничем не заправлять, так как морковь уже содержит масло и маринад. Этого будет достаточно, чтобы салат получился сочным.

Отправляем салат из нута с морковью и цветной капустой в холодильник настаиваться в течении двух-трех часов. Чем больше, тем лучше, так как нуту нужно время, чтобы как следует пропитаться ароматами остальных ингредиентов.

Рыбный омлет

Приготовленный паровой омлет в мультиварке отлично подкрепит нас на завтрак, обед или ужин, так как получается довольно сытный. Употреблять такое блюдо нужно сразу после приготовления, можно самостоятельно или со сметаной. А потом запить чашечкой ароматного кофе.

Ингредиенты:

для омлетной смеси:

— куриные яйца 4 штуки;

— сметана 2 чайные ложки;

— соль по вкусу;

— перец чёрный молотый по вкусу;

— шнитт-лук 10 грамм;

начинка:

— форель солёная 100 грамм;

— перец болгарский 70 грамм;

— помидор 140 грамм;

— масло сливочное 2 чайные ложки.

Давайте подготовим омлетную смесь. Для этого в подходящей глубокой посуде соединяем куриные яйца, нарезанный мелко шнитт-лук, сметану. Ингредиенты хорошо перемешиваем. По вкусу добавляем соль и молотый чёрный перец.

Перед готовкой все овощи хорошо промоем и обсушим бумажным полотенцем. Помидоры разрезаем на четыре части, предварительно обрезаем плодоножку.

Ёмкость смазываем сливочным маслом. На дно формы укладываем дольки помидора.

Перец сладкий болгарский очищаем от семян, нарезаем не очень тонкой соломкой. Добавляем на дольки помидоров. Наливаем омлетную смесь.

Форель нарезаем небольшими ломтиками, укладываем сверху омлетной смеси.

В чашу мультиварки наливаем 250-350 мл холодной воды. Укладываем паровую решётку. На решётку кладём формочку. Закрываем крышку, запускаем программу «пароварка/овощи». Автоматически выставляется время 5 минут, этого вполне достаточно, чтобы приготовился омлет.

По окончанию готовки прозвучит звуковой сигнал. Отключаем программу, приоткрываем паровой клапан, выпускаем пар, открываем крышку. Омлет на пару в мультиварке готов. Немедленно подаём к столу.

Внесезонный смузи

Смузи из огурца, капусты и овсяных хлопьев. Такой напиток в сочетании с легкими овощными салатами поможет достичь отличных результатов.

Ингредиенты:

— два огурца;

— 50 гр. капусты;

— 1-2 ст. ложки овсяных хлопьев;

— веточка или две укропа;

— полстакана кефира;

— соль по желанию.

Очистим огурцы от кожуры. Нарежем на несколько кружочков. Уложим в емкость для приготовления пюре. Нарежем и сверху уложим капусту. Далее поместим в чашу укроп и все ингредиенты огуречного смузи зальем кефиром. Засыплем овсяными хлопьями и измельчим блендером.

По желанию в смузи для похудения с капустой и огурцом добавим соль.

Готовый смузи из огурцов и капусты можно охладить и перелить в стакан. Употреблять в качестве отдельного блюда, заменяя полноценный прием пищи (если желаете похудеть) или в перерывах между едой для пополнения организма витаминами.

По материалам открытых источников