Вкусные блюда в сковородке вместо духовки

Как решиться включить духовку, когда духовка – вся квартира? В нашу жару меньше всего хочется добавить жары в собственном доме, даже чайник согреть или суп сварить – означает прибавить еще пару градусов на термометре. Когда, как не сейчас, домашним кулинарам стоит обратить внимание на рецепты, где духовку заменит обычная сковорода.

НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ СОВЕТОВ

Для выпечки различных запеканок, тортиков, пиццы, сковорода нужна толстостенная, лучше чугунная – она обеспечит равномерный прогрев. Используйте только малый огонь: приготовление на плите должно быть аналогично томлению в духовке. Если сделать слишком сильный или средний огонь, блюдо подгорит или не успеет пропечься и останется сырым. Чтобы блюдо не пригорело и легко отошло от дна посуды, сковороду перед выпечкой лучше смазать маслом или выстелить пекарской бумагой.

НУ, А ТЕПЕРЬ САМИ РЕЦЕПТЫ!

Запеканка творожная на сковороде

Нам понадобятся: сметана – 200 г, сахар – 100 г, творог – 400 г, изюм – по вкусу, яйца – 3 шт., манка – 100 г, соль – щепотка, сода – 0,5 ч.л.

Смешайте сметану с манкой и оставьте на четверть часа для набухания.

Взбейте яйца с сахаром, затем перемешайте с творогом.

В творожную массу добавьте разбухшую манку, гашеную соду, соль и изюм (сухофрукты предварительно замочите в горячем чае).

В смазанную сливочным маслом сковороду выложите тесто. Готовьте 20 минут на плите на очень медленном огне. Чтобы запеканка поднялась и не пересохла, готовим ее под плотно закрытой крышкой. Верх запеканки на сковороде получается бледным, но если вас это смущает, то перед подачей переверните ее нижней румяной стороной вверх.

Печенье на сковороде

Нам понадобятся: 1,5 стакана муки, желток

1 яйца, 80 г сахара, 3 ст.л. сметаны, 3 ст.л. подсолнечного масла, 1 ч.л. разрыхлителя.

Отделите желток, добавьте сметану и сахар и взбейте миксером. Налейте подсолнечное масло и снова взбейте. Добавьте просеянную муку и вручную замесите тесто. Соберите в шар и раскатайте колбаску около 4 см в диаметре. Разрежьте ее на кусочки, скатайте в шарики и немного расплющите. Можно сделать это с помощью молоточка для мяса. Получается отпечаток-решетка, как на вафлях.

Разогреваем сковороду на маленьком огне. Смазывать не нужно, сразу выкладываем печеньки. Запекаем с каждой стороны, пока не зарумянятся. На это уходит около четырех минут. Края у печенья в горячем состоянии остаются белыми и мягкими, но они все равно отлично пропекаются.

Курица с картофелем по-французски

Нам понадобятся: куриные грудки – 1 кг, картофель – 1 кг, лук репчатый – 1 кг, помидоры – 2 шт., твердый сыр – 150 г, растительное масло – 2 ст.л., черный перец свежего помола – 1/2 ч.л., соль – 1/2 ч.л., паприка – 1/2 ч.л.

Если сковорода небольшая, ингредиенты можно уменьшить вполовину.

Картошку и лук очищаем. Грудки нарезаем поперек волокон полосками 1-2 см. Картофель режем тоже полоской толщиной до 1 см.

Льем в глубокую сковороду с толстым днищем половину от необходимого количества масла. Разогреваем, добавляем курицу и подрумяниваем около пяти минут.

Картофель поливаем оставшимся маслом, перемешиваем и оставляем.

Добавляем к мясу луковые полукольца, поджариваем на огне средней силы около десяти минут, сдабриваем приправами.

Когда мясо зарумянится, а лук размягчится, добавляем картофель. Готовим все под общей крышкой, помешивая только по надобности, чтобы не пригорало, подливая воду чайной ложкой (достаточно 2-3 ч.л.) Когда картошка уже начнет разламываться, но еще будет твердовата, разложим сверху помидоры, нарезанные тонкими пластинками, и присыплем все тертым сыром. Накроем крышкой, позволим блюду пропариться около пяти минут, чтобы сыр расплавился. И выключаем огонь. Даем настояться еще несколько минут.

Рыба в фольге на сковороде

Нам понадобятся: рыба, фольга, масло для смазывания, соль и специи – по вкусу.

Рыбу нарежьте на порции, по желанию удалите косточки. Нарежьте фольгу на куски, каждый слегка смажьте маслом. Уложите каждый кусочек рыбы на фольгу, посолите, сбрызните лимонным соком, посыпьте специями.

Плотно и аккуратно упакуйте каждую порцию в конвертик (можно под рыбу положить подушку из лука или овощей), уложите на горячую сухую сковороду и готовьте, накрыв крышкой, примерно семь минут, время от времени переворачивая конверты с фольгой на другую сторону.

На выходе получится сочнейшая рыба с румяной корочкой. Не хуже, чем в духовке, но гораздо быстрее. Фольгу при необходимости можно заменить пекарским пергаментом.

Так же можно запекать в фольге на сковороде куриное филе.

Пицца на кефире на сковороде

Нам понадобятся: 220 мл кефира, 1 ч.л. соды, соль, яйцо, около 1,5 стакана муки. Для начинки: колбаса, помидоры, оливки, сыр.

Соду гасим в кефире, добавляем яйцо, солим и замешиваем довольно жидкое, но гуще, чем на оладьи, тесто. Выливаем на сковороду, смазанную растительным маслом, и ложкой равномерно распределяем по дну.

Сверху теста выкладываем кружочки копченой колбасы. Томаты режем полукольцами, оливки – колечками и выкладываем сверху колбасы. Щедро посыпаем пиццу тертым сыром.

Сковороду отправляем на плиту на очень медленный огонь и, накрыв крышкой, держим до готовности. Проверяем низ пиццы, приподнимая лопаткой: если он хорошо поджарился, значит, и сверху пицца готова.

Яна Котт