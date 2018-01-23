Ответы на жалобы жители ЮКО могут получить в Колл-центре облздрава

Ответы на жалобы и консультации специалистов здравоохранения жители области будут получать в кратчайшие сроки. Call Center, принимающий заявки, теперь находится в здании Управления здравоохранения.

Открытый ещё в 2015 году центр увеличил число операторов и специалистов, которые смогут ответить почти на все вопросы южан.

Call Center областного управления здравоохранения принимает заявки с восьми утра до восьми часов вечера. Обслуживают обращения южан четыре человека — два оператора, отвечающие на звонки, врач-эксперт и психолог.

Дозвонившись до оператора по номеру 39-31-60, заявитель может задать любой интересующий вопрос касающийся здравоохранения — от жалобы на действия врачей до консультации медицинского специалиста.

Айгуль Иманалина, и.о. заместителя руководителя Управления здравоохранения ЮКО: «Можно консультироваться, можно в справочной спросить, поинтересоваться, здесь же можно спросить к какой поликлинике человек приписан. Если на приём хотят обратиться, тоже можно, потому что у них есть параллельные телефоны со специалистами. Когда нужна помощь психолога, оператор подключает к врачам и они могут тут же проконсультировать…»

Ответы на несложные вопросы заявителям ожидать придётся не больше часа, что-то займёт больше времени, но удовлетворить все запросы врачи обещают не позже суток после обращения. На обработку вопроса и его переадресацию нужному специалисту у оператора уходят считанные минуты.

«К нам только что дозвонилась жительница села Шаян Байдибекского района Султанбекова Индира Жапаровна. Она сообщила, что в 2 часа 40 минут она пришла по записи на приём к врачу невропатологу, но специалиста на месте не оказалось. Мы переадресовали жалобу ответственному врачу Байдибекской поликлиники. В течение 20 минут вопрос был решён, о чём нам сообщили руководители этого учреждения здравоохранения. Ответ мы передали заявительнице, и принятыми мерами она осталась довольна», — рассказывают о коротком звонке операторы.

Обращаясь по телефону колл-центра за консультацией желательно назвать свою фамилию, имя и индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Тогда с вами обязательно свяжутся и вы получите исчерпывающий ответ. Можно задавать вопросы и анонимно, но тогда на обратную связь рассчитывать не стоит.

Позвонить на телефонный номер колл-центра 39-31-60 можно из любой точки Южного Казахстана.

Данияр Худайбергенов