Первые дни нового года ознаменовались относительно низкими ценами на топливо

Первые дни нового года встретили автомобилистов Шымкента относительно низкими ценами на заправках. По сравнению с серединой декабря стоимость ГСМ снизилась в среднем на 5-7 тенге за литр. Как говорят специалисты, цена бензина стабилизировалась до начала весенних полевых работ, когда вновь вырастет потребность в горючем.

В ближайшие месяцы цены на топливо будут стабильными, уверены специалисты. Сегодня они колеблются в районе 155-157 тенге за литр бензина марки АИ-92 и 153-155 тенге за литр дизельного топлива. За последний месяц ГСМ подешевели в среднем на 7 тенге. Стабилизация цен стала результатом усилий правительства.

Кайыпбек Камбаров, председатель Ассоциации «Жанар-Жагармай»: «Министр энергетики выступил: они не хотят повторять ошибки прошлых лет, когда не были подготовлены, не было резервов. Теперь государство намерено запасаться топливом, создать резерв, фонд. Через 2-3 месяца полевые работы и они применят весь опыт, чтобы не допустить то, что было в прошлом году…»

Впрочем, нынешняя стоимость топлива водителям оптимизма не внушает. Они продолжают тосковать по старым ценникам на заправках. Особенно по ценам на дизельное топливо, которое за последние годы подорожало в два раза.

Асадыля Сыздыков, водитель: «Дизельное топливо в последнее время дорожает, это очень сложно. Я считаю, 99 тенге было бы идеально очень, сегодняшняя цена — это очень дорого!»

На сегодня потребность нашей области составляет 65 тысяч тонн ГСМ. Из которых 35 тысяч тонн приходится на бензин АИ-92 и 30 тысяч на дизельное топливо. При этом дефицит солярки в ближайшее время области не грозит.

Шымкентский нефтеперегонный завод выпускает дизтопливо с температурой замерзания минус 10 градусов по Цельсию и в зимнее время пользуется спросом лишь в четырех южных областях республики.

Но в будущем цены на топливо ещё будут расти, считают специалисты. До тех пор, пока наша страна не перейдёт на полное самообеспечение ГСМ.

Кайыпбек Камбаров: «До 30% мы импортозависимы. Пока наши три завода не пройдут модернизацию и полностью не будут вырабатывать топливо. Глава минэнерго пообещал полностью модернизировать заводы до конца 2018 года и тогда мы сможем обеспечивать 100% потребность».

Ну, а пока, чтобы избежать коллапса, властям приходится регулировать ситуацию на рынке ГСМ запретами и ограничениями на вывоз горючего за пределы республики.

Данияр Худайбергенов