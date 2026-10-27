Ещё семь семей в Шымкенте получили квартиры по программе реновации

В Шымкенте ещё семь семей, проживавших в аварийном доме №22 в микрорайоне Коксай, получили новые квартиры в рамках программы реновации жилья.

Жильцы ждали переселения более двух лет. Теперь они переедут в новые дома в микрорайонах Туран-1 и Shym City.

Дом №22 в Коксае долгие годы находился в аварийном состоянии. Несмотря на осыпавшуюся штукатурку, разрушенные участки стен и другие проблемы, в нём продолжали жить семь семей.

Ключи от новых квартир жителям вручил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Одна из новосёлов, Ырысгуль Саидкызы, прожила в старом доме 37 лет. Сейчас вместе с ней живут сын, невестка и четверо внуков. По словам женщины, семья ждала переселения больше двух лет.

Всего в микрорайоне Коксай насчитывается 23 дома, построенных с 1934 по 1967 год и признанных аварийными.

На сегодняшний день жильцы 16 домов уже переселены. Новые квартиры получили 135 семей. Переселение жителей оставшихся домов будет продолжено после решения вопросов с документами и собственниками жилья.

Новые квартиры для семи семей расположены в микрорайонах Туран-1 и Shym City. Дома подключены к системам водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения и готовы к заселению.

Кроме того, площадь нового жилья больше прежней. Если старые квартиры занимали около 40–50 квадратных метров, то площадь новых превышает 60 квадратных метров.

Доплачивать за дополнительные квадратные метры жильцам не потребуется.

Как сообщили представители Корпорации социального предпринимательства, гарантия на конструкции новых домов составляет 25 лет, на фасады — пять лет. Также предусмотрен год гарантийного обслуживания.