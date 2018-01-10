Полицейские Шымкента разыскивают возможных жертв воровок-карманниц. Силами полиции в Шымкенте ликвидирована преступная группа, промышлявшая карманными кражами в общественном транспорте, на рынках и в других людных местах. Кошельки, телефоны и ценные вещи у горожан «тащили» две жительницы Шымкента и россиянка.

К примеру, в Абайский ОП УВД Шымкента обратилась 35-летняя потерпевшая — в октябре прошлого года в автобусе неизвестные лица похитили из ее сумки деньги в сумме свыше миллиона тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали трех подозреваемых, двух жительниц Шымкента, 1972 и 1986 годов рождения и одну гражданку РФ, 1966 года рождения.

Следствием установлена причастность задержанных к более 20 фактов карманных краж. Пользуясь невнимательностью граждан, карманницы похищали у граждан кошелки с деньгами, сотовые телефоны и другие ценные вещи. Краденое имущество они затем реализовали, а деньги тратили на свои нужды.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемые арестованы.

Полицейские УВД г. Шымкент не исключают, что количество карманных краж, совершенных подозреваемыми, может возрасти и просят всех, кто стал жертвой краж со стороны карманниц, обращаться полицию по телефону «102».

На сегодняшний день карманные кражи являются одним из самых распространённых видов имущественных преступлений. Как показывает практика, подобные преступления зачастую совершается в общественном транспорте и местах наибольшего скопления людей. Как отметил начальник УВД г. Шымкента полковник полиции Арман Бейсенбаев, с целью снижения количества данного вида преступлений в УВД г. Шымкент создали следственно-оперативные группы, в задачи которых входит выявление карманных краж и задержание преступников.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО