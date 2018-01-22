Сезонный грипп. Группы риска

Врачи предупредили казахстанцев о приближении сезонного гриппа. Тем, кто не сделал прививку, да и тем, кто ее сделал, нужно будет подумать о своей безопасности. С гриппом шутить нельзя. Уж очень неприятными, а иногда просто страшными бывают осложнения от этого вируса.

Нас традиционно предупреждают: все, кто входит в группы риска должен получить профилактическую прививку. А в момент роста заболеваемости стараться, по возможности, ограничить круг общения и всячески укреплять свой иммунитет. Вот вы можете точно сказать, входите ли вы в группу риска? А ваши родные? А если да, то чем конкретно в таком случае рискуете?

Запомните, в группы риска входят:

• маленькие дети;

• люди, старше 65 (абсолютное большинство летальных исходов приходится на эту группу);

• беременные женщины;

• пациенты с хроническим заболеваниями легких и сердечной недостаточностью.

• люди с ослабленной иммунной системой.

Дети

Новорожденные дети находятся в зоне особого риска. Дело в том, что у них пока отсутствует собственный иммунитет и потому организм очень уязвим для инфекции. Поэтому семьям, которые ждут появления малыша в «сезон простуд», медики советуют пройти вакцинацию. Женщина должна быть вакцинирована против гриппа во 2-м или 3-м триместре беременности. Пройдя вакцинацию во время беременности, будущая мама передаст трансплацентарные антитела новорожденному, тем самым защитив его от гриппа в первые месяцы жизни. Да и сама мама также должна обезопасить себя от инфекции. В период заболеваемости гриппом нужно оградить ребенка от контактов с больными людьми.

Во время эпидемий большое количество заболевших также приходится на детишек в возрасте до пяти лет. Это также связано с неокрепшим еще иммунитетом. Осложнения, наиболее опасные для малышей, – это синуситы, отиты и, конечно, пневмония. При гриппозной пневмонии быстро развивается отек легких с последующей сердечной недостаточностью и осложнениями со стороны почек и нервной системы. Особенно осторожным нужно быть деткам, у которых есть какое-либо хроническое заболевание. Грипп у таких детей приводит к серьезным осложнениям этих болезней.

Беременные женщины

Итак, уже понятно, что женщинам, которые ждут появления малыша в сезон простуды и гриппа, нужно прививаться не только для того, чтобы защитить от вируса себя, но и чтобы обезопасить своего малыша. Будущим мамам стоит понимать, что иммунитет у них ослаблен в связи с гормональными перестройками и изменениями в иммунной системе, которые вызваны развитием малыша. Поэтому риск заболеть гриппом в тяжелой форме велик. Одними из самых тяжелых осложнений гриппа являются выкидыши и преждевременные роды. Если же будущая мама, ко всему прочему, переносит инфекцию «на ногах», возникает угроза появления различных дефектов развития плода, рождения детей с поражениями почек, печени, сердца, головного мозга, возможна даже внутриутробная гибель ребенка. Будущим мамам нужно обязательно посоветоваться со своим врачом, чтобы выбрать лучшую форму защиты от гриппа. Для укрепления иммунитета им нужно хорошо питаться, высыпаться и как можно больше гулять на свежем воздухе.

Люди старшего возраста

В этой группе риск заболеть связан с несколькими причинами. Обычно к этому возрасту у человека накапливается несколько хронических заболеваний, кроме того, иммунная система уже не так активна, как в молодости. Учитывая это, пожилые люди достаточно сильно подвержены риску заразиться гриппом. Кроме этого, заболевание будет протекать у них длительнее, тяжелее и, скорее всего, с осложнениями. Поэтому лицам старше 60 лет также показана ежегодная вакцинация. Также им настоятельно рекомендуется не посещать места большого скопления народа. Тем более, что у большинства пожилых людей есть возможность оставаться дома.

Лица с ослабленным иммунитетом

Сегодня множество факторов могут ослабить наш иммунитет: плохая экология, длительные стрессы, неправильное питание, сниженная физическая активность, вредные привычки, злоупотребления антибиотиками… Практически любой из современных людей подвержен какой-то из этих опасностей. Наиболее сильно на иммунитет влияют ВИЧ-инфекция, хронические гепатиты, аутоиммунные заболевания, злокачественные новообразования. Когда с вирусом гриппа сталкивается такой человек, заболевание будет однозначно протекать тяжелее и сопровождаться осложнениями. Поэтому стремиться всячески поддерживать иммунитет сегодня нужно практически каждому. Как это делать, мы писали подробно в одном из прошлых номеров. Сегодня лишь коротко напомним о пользе максимально разнообразного и здорового питания, физической активности, прогулках на свежем воздухе, выработке стрессоустойчивости, полноценном сне и отдыхе.

Нужно срочно вызывать медицинскую помощь при следующих признаках:

Температура 39 градусов и выше;

Затрудненное или ускоренное дыхание;

Кровотечение из носа;

Сильная диарея или рвота;

Появление судорог;

Обмороки, сильная сонливость, спутанность сознания.

Посинение кожных покровов;

Обезвоживание, отсутствие мочеиспускания;

Излишняя возбудимость.