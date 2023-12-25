В Шымкенте продолжается плановая вакцинация

Эпидемиологическая ситуация в Шымкенте стабильная. В городе продолжается плановая вакцинация.

В связи с обострением гриппа, врачи призывают соблюдать ряд требований. С похолоданием заболеваемость корью и простудой растет. Одни спешат на прием к врачу, другие прибегают к народной медицине.

В аптеках резко повысился спрос на противогриппозные и противовирусные препараты. Провизоры напоминают, что правильное лечение может назначить только врач, иначе человек рискует «вылечить» совсем не то или даже навредить собственному организму.

Ахида Исахова, провизор:

“В холодное время, на покупку препаратов уходит 10-20 тысяч тенге. В сезон простуд, ценники на эффективные препараты, как правило, увеличиваются на определенную сумму. Лечить гриппа необходимо, пока заболевание не перейдет на легкие. У взрослых, при активном и своевременном лечении, должно наступить облегчение примерно через 3 дня».

С начала года в Шымкенте зарегистрировано 99 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекции. Это почти в 3 раза больше, прошлогодних показателей. Подавляющее большинство заболевших корью — дети до 14 лет, большая часть из которых не привита. Из-за того, что корь считается высокозаразной инфекцией, иного способа, чтобы остановить вспышку, кроме иммунизации, нет.

Алдаркул Ахметов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента:

«В выявлении заболеваемости корью, проводится изолированное лечение. А те привитые школьники, учащиеся , будут продолжают посещать занятия. При отсутствии прививок, в течение 72 часов, проводится вакцинация. Благодаря этому, можно сейчас сказать, что сейчас ситуация стабильная. Планируем привить до нового года 90 процентов детей».

Если в начале и середине осени врачи буквально хватались за голову из-за потока поступающих, сейчас, говорят, ситуация немного выровнялась. Тем не менее расслабляться, говорят медики, рано. С начала года в Шымкенте зарегистрировано 3 тысячи 234 случая заболевамости корью. Больше половины из них — несовершеннолетние.