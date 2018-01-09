Шымкент будет расти вверх. Приоритетом в городском жилищном строительстве становится возведение многоэтажных домов.

«70 процентов в городе Шымкенте – это частные дома, и обеспечение их необходимой инфраструктурой требует больших затрат. Наряду с этим строительство частных домов оказывает значительное влияние на архитектурный облик города. В связи с этим в ближайшее время в области увеличатся темпы строительства многоэтажных жилых домов», – сообщили в акимате Южно-Казахстанской области (ЮКО).

Напомним, ранее о приоритетности увеличения количества многоквартирных домов в решении жилищного вопроса в Шымкенте заявлял руководитель управления строительства Южно-Казахстанской области Куттыбек Жамашев. Как он подчеркнул, согласно генплану, в многоэтажках должны проживать порядка 60% жителей города.

Как проинформировали abctv.kz в отделе строительства Шымкента, в прошлом году в городе были сданы 27 многоэтажных бюджетных домов (арендных и кредитных) на 1710 квартир общей площадью 90,8 тысячи квадратных метров. При этом общая площадь введенного в Шымкенте жилья за счет других источников и населением составила 302 тысячи квадратных метров.

Для сравнения: в 2016 году в Шымкенте было построено шесть бюджетных домов на 374 квартиры общей площадью 21,3 тысячи квадратных метров (общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий тогда составила 246,7 тысячи квадратных метров).

Стоит отметить, на 1 октября 2017 года, по данным комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ), численность населения Шымкента составила 943085 человек. В 2014 году был утвержден новый генеральный план застройки Шымкента, в котором предусматривалось увеличение территории города почти в три раза – до 1170 квадратных километров.

Площадь областного центра расширили за счет земель трех соседних районов. В итоге она превышает территорию Астаны, которая сегодня равняется 797 квадратным километрам. Также увеличение объемов строительства многоэтажного жилья прослеживается в масштабах всей области.

По информации акимата, в 2017 году в регионе велось строительство 245 многоэтажных жилых домов общей площадью 976,9 тысячи квадратных метров. Из них до конца прошлого года был сдан 91 жилой дом общей площадью 347,2 тысячи квадратных метров, распределено 4733 квартиры. Стоит отметить, что в 2016 году было сдано в эксплуатацию 44 жилых дома на 2564 квартиры общей площадью 214,6 тысячи квадратных метров.

Таким образом, статистика говорит о произошедшем в прошлом году в ЮКО росте жилищного строительства на этом направлении: по сравнению с предыдущим, 2016 годом он составил 61,8%. Его связывают как раз-таки с реализацией поручения акима области Жансеита Туймебаева об увеличении в городе количества многоквартирных жилых домов. В 2018 году начнется строительство 154 многоэтажных жилых домов, переходящих с текущего года, и дополнительно 100 новых многоэтажных жилых домов.

В целом в регионе по всем направлениям программы «Нурлы жер» в прошлом году были введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью около 620 тысяч квадратных метров.

В итоге были обеспечены жильем 6553 южноказахстанские семьи. На строительство сданных жилых домов было привлечено 36,9 миллиарда тенге инвестиций, в том числе 18,8 миллиарда тенге – государственных.

В последние годы в регионе приходится увеличивать темпы объемов жилищного строительства.

Начиная с 2013 года, в ЮКО ежегодно вводится более 400 тысяч квадратных метров жилья. Так, в 2013 году было построено 402,7 тысячи квадратных метров, в 2014-м – 405 тысяч квадратных метров, в 2015-м – 445,1 тысячи квадратных метров, в 2016 году – 529,6 тысячи квадратных метров. В конце 2017 года в области в очереди на получение жилья стояло свыше 50 тысяч человек, в Шымкенте – более 30 тысяч.