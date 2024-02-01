В Шымкенте ужесточают требования к застройщикам

Строительный бум жилья по госпрограммам в Шымкенте продолжается. В этом году запланировано строительство 73 многоэтажных домов. 69 из них планируют распределить в рамках кредитного жилья, остальная часть — арендные квартиры, передает OTYRAR.

Гарантийный срок на государственные новостройки будет продлен. Об этом на брифинге сообщил глава городского управления строительства. Такое решение в акимате приняли из-за недобросовестных подрядчиков. По словам главного строителя Шымкента, после сдачи в эксплуатацию жилья, многие очередники не довольны качеством квартир. По этой причине, решено поднять требования для подрядчиков. Вместо 5 лет гарантии, застройщики обязаны будут отвечать за качество и исправлять недочёты за свой счёт 7 лет.

Олжас Тажибаев, руководитель управления строительства г. Шымкента: «По анализу, на сегодняшний день выявлено, если не ошибаюсь, около 600-700 жалоб. Это в процентном соотношении 7-8% от всего того, что мы ввели в эксплуатацию. Это говорит о том, что качество государственного жилья или государственных объектов очень низкое. Конечно, в дальнейшем, без каких либо обещаний, мы будем стараться делать все для того, чтобы были комфортные условия для проживания наших жителей. Соответственно, мы сейчас в договорах с подрядными организациями выставляем более жесткие требования».

На брифинге также сообщили, что в этом году в Шымкенте будет наблюдаться строительный бум. В микрорайонах Туран, Акжайык и Бозарык возводят 73 многоэтажных дома на почти три тысячи квартир. 69 многоэтажек планируют распределить для кредитного жилья, остальные — в качестве арендного. Кроме того, из бюджета было выделено около 23 млрд тенге на приобретение квартир для молодежи и социально уязвимых слоев населения.

Олжас Тажибаев, руководитель управления строительства г. Шымкента: «Началось строительство трёх жилых комплексов – в микрорайонах Туран, Акжайык, Бозарык. Сегодня, по итогам года, сдано 34 дома. По обустройству инженерной инфраструктуры этих домов выполнено 18 плановых работ. 8 из 18 сданы сегодня. Если говорить про квартиры, которые мы будем закупать, то планируется приобретение 900 квартир для работающей молодежи и 255 квартир для социально уязвимых слоев населения».

В акимате уверены, что 66 многоэтажек из 73 в этом году сдадут в эксплуатацию. В этом году в городе также планируется строительство инженерной инфраструктуры на 12 объектах.