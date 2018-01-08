Субсидированный авиарейс из Петропавловска в Шымкент стоит 20 тысяч тенге

В Казахстане в 2018 году появятся дешевые авиарейсы. Ряд авиамаршрутов будет просубсидирован, сообщает Комитет гражданской авиации на своей странице в Фейсбуке.

В ведомстве отметили, что финансировать будут следующие маршруты:

Петропавловск – Шымкент, не менее одного раза в неделю с тарифом 20 тыс. тенге;

К слову, полеты из Петропавловска возобновлены с 8 января

Караганда – Кызылорда – Караганда, не менее одного раза в неделю, с тарифом 18 тыс. тенге;

Усть-Каменогорск – Караганда, не менее двух раз в неделю с тарифом 20 тыс. тенге;

Кокшетау – Актау, не менее двух раз в неделю с тарифом 20 тыс. тенге;

Алматы – Кокшетау, не менее двух раз в неделю с тарифом 18 тыс. тенге;

Алматы – Петропавловск, не менее двух раз в неделю, с тарифом 20 тыс. тенге;

Астана – Талдыкорган, не менее семи раз в неделю, с тарифом 24,5 тыс. тенге;

Астана – Петропавловск, не менее одного раза в неделю, с тарифом 14,3 тыс. тенге;

Астана – Ушарал (оз. Алаколь) не менее двух раз в неделю, с тарифом 20 тыс. тенге;

Алматы – Балхаш, не менее одного раза в неделю с тарифом с 14 тыс. тенге;

Астана – Урджар (оз. Алаколь), не менее одного раза в неделю с тарифом 19,5 тыс. тенге;

Алматы – Урджар (оз. Алаколь), не менее одного раза в неделю с тарифом 16 тыс. тенге.

«Все тарифы указаны для перелета в одну сторону. Программа субсидирования авиарейсов функционирует с 2002 года и за период ее существования на коммерческую основу были переведены более 10 авиамаршрутов. В настоящее время одним из основных приоритетов программы является развитие туристических направлений внутри Казахстана», — говорится в сообщении.