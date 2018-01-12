Судье из Туркестана, задержанному за взятку, изменили статью обвинения. Его дальнейшая судьбы будет решаться на следующей неделе. Материалы дела поступили в суд Шымкента.

В областном суде провели брифинг по наиболее резонансным уголовным делам. Судебные координаторы по связям с общественностью сообщили как об уже завершенных и вступивших в силу судебных вердиктах, так и о рассматриваемых делах и тех, которые только поступили в судебные инстанции.

Досудебное следствие в отношении Омара Серикбаева, до недавнего времени занимавшего пост председателя суда Туркестана, завершено и передано в суд. Ранее ему предъявлялись обвинения в получении взятки в 3 миллиона тенге, которые он намеревался получить с одного из подсудимых за смягчения приговора. Однако теперь ему предъявляются обвинения по статье 190 «Мошенничество в крупном размере неоднократно».

Буркит Байдуллаев: «Уголовное дело поступило в производство Аль-Фарабийского суда Шымкента. Оно будет рассмотрено под председательством судьи Кохарова в понедельник 15 января в 15-00».

В отношении предыдущего прокурора Туркестана Махата Зулпыхарова, который также был задержан в прошлом году по подозрению в коррупционном преступлении, дела все еще находятся в прокуратуре.

Тамара Смайлова: «Дело вернули в Туркестанский городской суд, в связи с предъявлением нового обвинения. Второе лицо есть. Прокуратура сами просили возвратить, после чего уголовное дело в суд больше не поступало».

Также на брифинге судьи сообщили об изменениях и нововведениях в законодательстве Республики.

Виталий Мирошников: «Новый налоговый кодекс заменил предыдущий, но не полностью. Некоторые положения прежнего НК кодекса будут еще действовать до 2022 года. Это статьи старого Кодекса, связанные с действующими контрактами на недропользование и с признанием недействительной регистрацией товариществ, которые осуществляли лжепредпринимательство».

Судьи ответили на вопросы журналистов и сообщили, что подобные брифинги теперь будут проходить периодически.

Данил Шемратов