В Шымкенте мужчину осудили на 13 лет за преступление 23-летней давности

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков и участии в организованной преступной группе.

Как установил суд, в 2003 году мужчина поддерживал связи с международными преступными группами, занимавшимися оптовой закупкой и сбытом наркотиков за пределы страны.

В ноябре того же года он вместе с сообщником выехал из Шымкента в направлении Актобе. На трассе «Шымкент — Самара», недалеко от Аральска, автомобиль остановили. Во время осмотра в топливном баке обнаружили 35 пакетов с героином общим весом более 34 килограммов.

После этого мужчина находился в международном розыске. В 2024 году его задержали в России, а в 2025-м доставили в Казахстан.

Подсудимый вину не признал и просил его оправдать. Однако суд посчитал вину доказанной показаниями свидетелей, аудиозаписями, заключениями экспертиз и другими материалами дела.

Мужчину признали виновным по статьям Уголовного кодекса и назначили окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.