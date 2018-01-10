Учится в колледже престижно — студент Даниил Поляков

Многие родители уже в начале года начинают думать куда отдать своего ребенка после окончания школы. Одни планируют отправить заграницу получать образование, другие выбирают вузы нашей страны. А кто планирует отдать своего ребенка в колледж?

Некоторым кажется, что среднее профессиональное образование – это не престижно, и выпускникам школ обязательно нужно поступить в вуз. Но мы решили сами посмотреть как обучают студентов в средне-технических учебных заведениях и убедиться, а может некоторым специалистам высшее образование ни к чему?!

Чтобы выяснить уровень образования в колледже и его практическое применение, съемочная группа ТК «Отырар TV» отправилась в индустриально-технический колледж Шымкента.

Сначала мы попали на пару (уроки в колледже). Студенты по модульной системе проходят тут курс КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматизация). Это будущие эксперты, так называет своих студентов мастер. Студентов обучают разрабатывать функциональные схемы контроля, регулирования и управления, проведение опытных работ по автоматизации оборудования.

Даниил Поляков уверяет — будущий киповец — утверждает, что, проучившись 3 курса, свои знания уже применяет в домашних условиях.

«Многие мне говорили, вот мол, поступишь в колледж и станешь ниже всех, это не престижно! Я сделал выбор и, поверьте, я не жалею. К примеру, в свои 18 лет, я сам начинаю зарабатывать, я хоть как-то помогаю матери. Дома мы теперь не тратим деньги на электрика, я сам все делаю. Для меня колледж не предел, это моя ступень в будущее — и оно есть!» — говорит студент Даниил Поляков.

А факультет автомеханизации студенты называют сердцем колледжа, здесь можно узнать все про автомобили. Мастер объясняет своим ребятам, как проверить ходовку авто на практике. На базе колледжа есть своя мастерская и автомобили, на которых и проводится обучение по модульной системе. Современные технологии дают возможность не только обучить, но и познать, говорит мастер.

В индустриально-техническом колледже обучают десяткам профессий, мастера КИПиА, слесари, токари, мастера по обработке дерева и многие другие. Есть и команда сварщиков, которая обучается по дуальной системе образования уже на других предприятиях, и что немаловажно,уже получает зарплату, и это в 17 лет!

Обучаться в колледже с 2017 года может каждый гражданин, и обучение предоставляется бесплатно. В колледже можно не только получать знания, но и проживать, там предусмотрена система обеспечения студентов жильем. Многие студенты, получив образование в колледже, могут поступить в вузы, при этом имея уже и профессию, и диплом.

Шуддин Саидов