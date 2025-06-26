В Казахстане стартовал приём документов в колледжи

С 25 июня начался приём заявлений в колледжи на 2025–2026 учебный год. По госзаказу планируется принять 150 тысяч абитуриентов, сообщили в Минпросвещения.

▫️Грантовые места увеличены по техническим направлениям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия и транспорт.

▫️Подать документы можно через портал egov.kz или в самих колледжах. Разрешено выбрать до 4 специальностей и 4 колледжа.

▫️Приём продлится:

– по большинству направлений — до 22 августа

– по творческим — до 20 июля

– по педагогическим и медицинским — до 10 августа

▫️Зачисление проводится по среднему баллу аттестата, для некоторых направлений — через собеседование, эссе или профильные экзамены.