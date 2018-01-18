В интернете появилось видео горящего автобуса на трассе «Шымкент-Самара». Кадры с видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля опубликованы на канале Ютуб в аккаунте Askar Aktleuov.

В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, лишь пяти из них удалось спастись. По предварительным данным, все погибшие являются гражданами Узбекистана, автобус ехал в Россию. На месте ведутся работы спасательных служб.

«18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км трассе «Самара-Шымкент» во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки «Икарус». В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте», – сообщил Руслан Иманкулов, официальный представитель МЧС.