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Автомобиль с надписью «Шако» вместо номера задержали на трассе

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Редактор Юлия Машковская
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На автодороге республиканского значения «Шымкент–Самара» камера автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировала автомобиль KIA, на котором вместо государственного регистрационного номера было указано прозвище «Шако».

После изучения записи сотрудники патрульной полиции установили направление движения автомобиля и остановили его на трассе по направлению из Шымкента в Туркестан.

За рулём находился 32-летний житель Туркестана. Полицейские разъяснили водителю, что эксплуатация транспортного средства без государственных регистрационных знаков запрещена.

В отношении мужчины приняли административные меры, а автомобиль водворили на специализированную стоянку.

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