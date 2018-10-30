Многокилометровая очередь машин собралась на казахстанско-российской границе

На пограничном посту «Сырым», который расположен на трассе «Шымкент-Самара», собралась огромная пробка из большегрузных машин. Водители говорят, что им приходится стоять в очереди сутками, сообщает NUR.KZ.

Уже за пять километров до пограничного поста на правой обочине стоят фуры с казахстанскими, российскими, туркменскими, кыргызстанскими автомобильными номерами. Вокруг кучи мусора — пластиковых бутылок, пакетов и пачек от сигарет. Многие водители заметно нервничают.

«Я везу скоропортящийся товар. Виноград из Шымкента в Башкирию. Он уже начал портиться. Потом ущерб придется платить нам, обычным работягам. Я стою здесь с пяти утра, но до ночи не успею пройти границу», — жалуется Захит Ешматов.

«Я впервые такое вижу, хотя часто проезжаю этот пограничный пост. В воскресенье отмечали день автомобилиста. Сотни водителей здесь отметили профессиональный праздник. Под дождем, без сна и горячей еды», — говорит водитель Сеил Баймуханов.

Между тем, в Уральске была собрана пресс-конференция, на которой попытались разъяснить создавшуюся ситуацию.

«У нас в сутки проезжает до 1 тысячи машин. Сейчас проходимость поста снизилась. Это связано с увеличением потока автотранспорта и началом экспортно-импортного контроля, который проводят сотрудники департамента госдоходов», — сообщил заместитель начальника отдела пограничного контроля войсковой части 2029 Нурлан Сукпусунов.

В ДГД заявили, что контроль проводится на основании ведомственного приказа.

«Мы сканируем единственный документ. Это товарно-транспортная накладная. На это уходит до двух минут. Бывает, что машина перевозит несколько грузов. Тогда время затягивается. Это процедура необходима для учета перевозимого через границу груза», — отметил руководитель ДГД по Западно-Казахстанской области Алмас Акжиаппаров.

Отметим, что это не первый раз, когда водители жалуются на очереди на этом пограничном посту. Существует проект его расширения до восьми полос автомобильного движения. Но работы до сих пор еще не начаты.