В первые дни нового года три человека погибли на дорогах в результате ДТП

На территории ЮКО в первые два дня нового года зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Так, 1 января на трассе Шымкент-Самара произошло дорожно-транспортное происшествие. Житель Шымкента, 1979 года рождения, управляя автомашиной «Лада», направляясь в сторону областного центра, совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход, житель Ордабасинского района, 1954 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».