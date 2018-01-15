В Шымкенте депутата Парламента заманили в морг. Судмедэксперты пожаловались мажилисвумен на тяжёлые условия труда и низкую зарплату, пишет informburo.kz.

Мажилисвумен Анар Жаилгановой в ходе рабочей поездки по Южному Казахстану пришлось посетить шымкентский морг. Только так, пояснили сотрудники Института судебных экспертиз по ЮКО, они могли наглядно показать все имеющиеся в отрасли проблемы. Изначально эта точка в графике посещений депутата не значилась, она должна была посмотреть только административные кабинеты института.

Депутату Парламента и члену Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента показали жуткие условия труда местных экспертов: маленькие неприспособленные кабинеты, отсутствие вытяжек, старое оборудование, часть из которого вовсе не работает. А чтобы провести некоторые исследования, экспертам приходится занимать очередь.

«Морг расположен у нас внутри здания. Секция одна, и в ней зачастую проводится сразу несколько вскрытий одновременно. Работа с трупным материалом и веществами чревата для здоровья экспертов», – рассказал заместитель директора Кайрат Кульмаханов.

Мажилисвумен показали и сам морг, и для полноты картины – подвал. К тому же оказалось, что токсичные и даже канцерогенные вещества, как и кислородные баллоны, хранятся в кабинетах, где каждый день работают сами эксперты.

Здание морга, где ютятся специалисты, построено более 30 лет назад. При строительстве рассчитывали, что население Шымкента не превысит более полумиллиона человек. Но теперь тут проживает почти в 2 раза больше горожан. Объём работы и нагрузка на экспертов увеличились вдвое и даже втрое, говорит директор Института судебных экпертиз по ЮКО Батыржан Жанибеков.

Зданию необходим капитальный ремонт. На территории есть свободный участок земли, где можно построить хотя бы новое административное здание, а в старом оставить только лаборатории, предлагает руководитель.

«Вопрос кадров, бюджета и материально-техническое обеспечение нас беспокоят. Спасибо министру, что он нас объединил, а то судебные эксперты, психиатрия, наркология, общая экспертиза отдельно были. Единственная проблема – здание разрозненное и не соответствует нынешним стандартам. Вся надежда на вас. Экспертиза не должна отставать от развития других органов. Зачастую судьба человека зависит от наших исследований», – подчеркнул Жанибеков.

Кроме того, эксперты пожаловались на низкую зарплату (в среднем 80 тысяч тенге) и высокую в этой связи текучку кадров. При этом в штате Института судебных экспертиз 227 сотрудников, а за 2017 год ими выполнено около 25 тысяч экспертиз, что превышает установленные нормативы более чем в 3 раза.

Депутат Мажилиса Парламента пообещала содействовать в решении всех проблем.

«Я объездила все районы, все правоохранительные органы Шымкента посетила. В основном все поднимают вопросы заработной платы», – призналась депутат Мажилиса Парламента Анар Жаилганова.