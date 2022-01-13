В Шымкенте подобных инцидентов не было, сообщил Бакытжан Позилов.

Участники массовых беспорядков совершали нападения на морги. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Бандиты нападали по ночам и увозили тела погибших подельников. Это является распространенной практикой международных террористов. Правда в каких именно городах бандиты нападали на морги, не сообщалось.

Бакытжан Позилов, руководитель Управления здравоохранения г. Шымкента:

“Нет, не было, в Шымкенте не было. У нас есть патологоанатомическое бюро, у нас есть судебно медицинская экспертиза. Нападений на морг или каких-то хулиганских действий, там нет ничего”.

Диас Мусаев