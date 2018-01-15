В Шымкенте на общественные слушания по заявленной теме горожане пришли с совершенно другими вопросами. Пройдите в соседний кабинет. Именно под таким девизом прошел общественный прием в здании областного филиала партии Нур Отан.

В этот день рассматривались вопросы в сфере архитектуры, строительства, сельского хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Однако из двух десятков обратившихся получили ответы на свои вопросы лишь единицы.

То ли плохо объясняли, то ли невнимательно слушали. В итоге, в ходе общественных слушаний, на которой должны рассматриваться вопросы строительства, архитектуры, автомобильных дорог и сельского хозяйства, люди просят оказать содействие в создании бизнеса, восстановить сгоревшие дома и помочь в разрешении земельных споров.

И таких НЕ по делу — оказалось больше половины участников общественного приема. Обратившихся НЕ по адресу просят пройти в соседний кабинет.

Решение проблем части других обратившихся граждан оставили на потом, мол, все можно сделать во время личной встречи в кабинете чиновников. И лишь единицы получили ответы на свои вопросы в рамках общественного слушания.

«Хотел бы узнать когда отремонтируют дороги в населенном пункте Сайрам. Запланирован ли бюджет на этот или следующий год?» — один из немногих

-На этот год мы планируем отремонтировать сотни километров дорог областного и районного значения. В том числе основные дороги которые проходят от Шымкента, в Сайрам и далее в Толебийский район. В общем только в том районе отремонтируем 45 км дорог. На это выделено 8,3 млрд. тенге. Планируем завершить за 2-3 года.

Как говорится, первый блин комом. На очереди — второе общественное слушание. Оно пройдет 18 января с 11 утра до часу дня. В ходе приема, ВНИМАНИЕ (!!!), будут рассматриваться вопросы сферы образования, внутренней политики, религии, культуры и оказания государственных услуг.

Николай Путилин