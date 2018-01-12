В Шымкенте объявлен в розыск руководитель одного из филиалов банка

Полицейские Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента разыскивают Кольбаева Нуржана Бауржановича, 1973 года рождения, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере. Банкир присвоил себе деньги вкладчиков и сбежал.

Следствием установлено, что 45-летний подозреваемый, занимая должность руководителя филиала одного из банков, путем мошенничества завладел деньгами вкладчиков и скрылся в неизвестном направлении.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 ч. 4 УК РК «Мошенничество».

В настоящее время полицейскими проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого Нуржана Кольбаева. На розыск и задержание разыскиваемого лица ориентирован личный состав Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкент и криминальной полиции ДВД ЮКО.

Приметы подозреваемого: рост 170 см, среднего телосложения, волосы черного цвета, глаза черного цвета. Особых примет не имеет.

Если кто-либо владеет информацией о местонахождении подозреваемого Кольбаева Нуржана Бауржановича, 1973 г.р., просим сообщить в Аль-Фарабийский ОП УВД г. Шымкент по телефонам: 8-(7252)-97-60-09, 8-777-612-32-44 или «102», сообщает Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО.

Согласно открытым интернет-данным, Кольбаев Нуржан Бауржанович является директором ЮКФ АО «Цеснабанк».