Не вернулся из школы: пропавшего мальчика нашли в Шымкенте

Мальчика нашли в течении 3-э часов и вернули матери, передает OTYRAR.

На пульт «102» Абайского районного управления полиции поступило сообщение о пропаже 6-летнего школьника.

Со слов горожанки, ее сын ушел в школу и не вернулся домой. Самостоятельные поиски не дали результатов и она решила обратиться за помощью к стражам порядка.

Правоохранители оперативно приступили к розыскным мероприятиям, ориентировки с описанием внешности пропавшего разослали всему личному составу полицейского ведомства.

Были проверены детские площадки, магазины, парки и другие места, где мог находиться ребенок.

В результате школьника нашли участковые инспекторы живым и здоровым. В свою очередь, женщина выразила искреннюю благодарность полицейским за оперативную и результативную работу.