Скрывался 12 лет: полиция в Шымкенте задержала иностранца, находящегося в розыске

Находящегося в международном розыске иностранца задержали полицейские Шымкента, передает OTYRAR.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму городского департамента полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 45-летнего гражданина Узбекистана.

Мужчина был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны за совершение хищения в крупном размере.

От уголовного преследования он скрывался на протяжении 12 лет. В настоящее время задержанный находится под стражей.

Проводится работа по его экстрадиции в Республику Узбекистан.