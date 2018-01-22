В Шымкенте осужден мужчина, расправившийся с супругой якобы из-за смены религии

В Шымкенте завершено разбирательство в отношении жителя Сайрамского района, устроившего видео-шоу из жестокой расправы над собственной женой. К счастью, женщина осталась жива, и на суде простила супруга. Тем не менее 34-летний Хайрулла Нарметов сегодня получил срок.

Находясь на скамье подсудимых, Хайрулла Нарметов вовсе не выглядел бравым парнем. Полностью признавал свою вину. Умолял жену и тещу простить его.

Суд выяснил невеселые подробности из семейной жизни подсудимого. Установлено, что Нарметов постоянно избивал свою жену без особого повода. От этого она и ушла от него пять месяцев назад, забрав обоих детей. Нарметов пытался ее вернуть, но она не соглашалась.

В ноябре 2017 года подсудимый Нарметов, взяв нож, напал на потерпевшую и нанес ей множественные, ножевые ранения, причинив тяжкий вред здоровью.

Чтобы как-то оправдать свои действия, Нарметов записал видеоролик, где утверждал, что расправу над женой совершил из-за того, что та сменила религию. Этот ролик он выложил в интернете, однако, как выяснилось, женщина религию не меняла и не собиралась.

Суд, учтя все обстоятельства, вынес приговор— Нарметов признан виновным по Статье 106 Уголовного Кодекса РК. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Сама женщина простила отца своих детей. Сказала, что сделала это ради сыновей. Но вернется ли она к такому мужу, пока не ясно.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, бородатый мужчина с улыбкой на лице рассказал, как зарезал свою жену, снимая признание на смартфон, а затем разместил его во всемирной сети. Таким способом 34-летний житель Шымкента Хайрулла Норметов известил всех, каким образом он наказал свою жену за смену ислама на христианство.

В Шымкенте мужчина нанёс жене два ножевых ранения, за то, что супруга сменила веру. После этого он снял себя на камеру смартфона признавшись в преступлении, и заявил, что это был его долг перед Аллахом. Правда, родные женщины утверждают, что причина преступления была в другом.

«Моя жена поменяла нашу веру на русскую. Сколько раз я не возвращал, но она не не возвращалась. Пошёл ты, говорит она мне. Делай, что сможешь и вот, что я смог сделать. Засунул нож до самого конца. Умрёт так умрёт. Я поклялся Аллаху. Надеюсь, я исполнил свою клятву, иншалла…» — говорит мужчина на видео.

Но родственники пострадавшей женщины с утверждением Норметова не согласны. И считают, что всё гораздо прозаичней — его бросила жена. Последние полгода женщина без мужа воспитывала двоих детей, Норметов постоянно просил ее вернуться. Но уставшая от иждивенца-мужа женщина своё решение не изменила. И тогда он взялся за нож.

Данил Шемратов