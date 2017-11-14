В Шымкенте мужчина зарезал жену, записал свое признание на смартфон и отправил в интернет

«Я засунул нож до самого конца. Умрёт так умрёт!», — бородатый мужчина с улыбкой на лице рассказал, как зарезал свою жену, снимая признание на смартфон, а затем разместил его во всемирной сети. Таким способом 34-летний житель Шымкента Хайрулла Норметов известил всех, каким образом он наказал свою жену за смену ислама на христианство.

В Шымкенте мужчина нанёс жене два ножевых ранения, за то, что супруга сменила веру. После этого он снял себя на камеру смартфона признавшись в преступлении, и заявил, что это был его долг перед Аллахом. Правда, родные женщины утверждают, что причина преступления была в другом.

«Моя жена поменяла нашу веру на русскую. Сколько раз я не возвращал, но она не не возвращалась. Пошёл ты, говорит она мне. Делай, что сможешь и вот, что я смог сделать. Засунул нож, до самого конца. Умрёт так умрёт. Я поклялся Аллаху. Надеюсь, я исполнил свою клятву, иншалла…», — говорит мужчина на видео.

Но родственники пострадавшей женщины, с утверждением Норметова не согласны. И считают, что всё гораздо прозаичней — его бросила жена. Последние полгода женщина без мужа воспитывала двоих детей, Норметов постоянно просил ее вернуться. Но уставшая от иждивенца-мужа женщина своё решение не изменила. И тогда он взялся за нож.

«Он нигде не работал, — рассказывает мама пострадавшей, — Всё делала для семьи моя дочь. А он такое сделал и даже прощения не просит. Теперь мы молим бога, чтобы дочка осталась жива. Пусть хоть останется инвалидом. Только бы была живой!»

Сейчас пострадавшая женщина находится в реанимационном отделении. Врачи борются за её жизнь. Нож задел сердце и лёгкое. Потерявшая много крови пациентка подключена к аппарату искусственного дыхания.

«Состояние пациентки крайне тяжёлое. Она потеряла много крови. С помощью санавиации к нам доставили врачей, которые провели операцию. Но пока состояние пациентки остаётся тяжёлым», — пояснили в больнице.

Сейчас женщину находящуюся в реанимации усиленно охраняют родственники. Они опасаются, что Хайрулла Норметов совершит ещё одно покушение. Хотя, по не официальным данным мужчина задержан и находится под стражей, эту информацию в Департаменте внутренних дел ЮКО пока не подтвердили.

Данияр Худайбергенов