Горячая линия 114 — это бесплатный телефон доверия и чат-сайт для всех, кому нужна помощь по вопросам религии.
В каких случаях нужно к нам обращаться?
Если вам нужна информационная и консультационная помощь.
Если вы оказались под влиянием деструктивных религиозных течений.
Если вам нужна психологическая и юридическая помощь из-за проблем религиозного характера.
Для обращения на «горячую линию» вам нужно набрать: короткий номер 114 или 8 (800)-0805-114 (с мобильного).
Также вы можете заказать обратный звонок или получить онлайн-консультацию на сайте www.114.kz
Консультации проходят бесплатно и конфиденциально. Все операторы являются квалифицированными религиоведами и могут достоверно ответить на все вопросы на тему религии.
В случае, если вопрос требует узкого специалиста, оператор определит характер вашей проблемы и свяжет вас с теологом, психологом или юристом.
Горячая линия работает семь дней в неделю с 9.00 до 18.00.
Звоните или пишите на сайт: 114
8(800)-0805-114 (с мобильного)
www.114.kz