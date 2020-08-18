Горячая линия 114 — это бесплатный телефон доверия и чат-сайт для всех, кому нужна помощь по вопросам религии.

В каких случаях нужно к нам обращаться?

Если вам нужна информационная и консультационная помощь.

Если вы оказались под влиянием деструктивных религиозных течений.

Если вам нужна психологическая и юридическая помощь из-за проблем религиозного характера.

Для обращения на «горячую линию» вам нужно набрать: короткий номер 114 или 8 (800)-0805-114 (с мобильного).

Также вы можете заказать обратный звонок или получить онлайн-консультацию на сайте www.114.kz

Консультации проходят бесплатно и конфиденциально. Все операторы являются квалифицированными религиоведами и могут достоверно ответить на все вопросы на тему религии.

В случае, если вопрос требует узкого специалиста, оператор определит характер вашей проблемы и свяжет вас с теологом, психологом или юристом.

Горячая линия работает семь дней в неделю с 9.00 до 18.00.

Звоните или пишите на сайт: 114

8(800)-0805-114 (с мобильного)

www.114.kz