В ДВД ЮКО прокомментировали жуткую историю видео мужчины с ножом, рассказывающем о своем преступлении. В ДВД ЮКО сообщили, что подозреваемый задержан и находится под стражей, сообщает ИА «NewTimes.kz».

По информации полицейских, 12 ноября в 9.05 на телефон «102» в Каратауское отделение полиции ГУВД Шымкента пришло сообщение из больницы села Сайрам. В сообщении говорилось о гражданке 1986 года рождения, поступившей в больницу с ножевым ранением.

«В результате выезда группы оперативного расследования Каратауского отделения полиции ГУВД Шымкента на место события выяснилось следующее. 31-летняя женщина встретилась в селе Сайрам со своим мужем. Во время встречи между ними вспыхнула ссора. Гражданин Х.Нарметов ножом, который принес с собой, ударил жену в грудную клетку справа и после этого скрылся с места происшествия», — сообщили в областном ДВД.

Как уточнили в полиции, факт зарегистрирован Каратауским отделением полиции ГУВД Шымкента 12 ноября в едином реестре досудебных расследований по ч.1 ст. 106 УК РК – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Во время следственных мероприятий Каратауским отделением полиции ГУВД Шымкента определен подозреваемый Х. Нарметов и привлечен к расследованию. Подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование», — отметили в ДВД ЮКО.

Напомним, мужчина нанес ножевое ранение своей жене, а потом записал свое признание на видео. То, что он говорит, страшно даже слушать.

Засунул нож до самого конца. Умрёт так умрёт. После этих слов мужчина демонстрирует внушительного вида «кинжал».

«Моя жена поменяла нашу веру на русскую. Сколько раз я не возвращал, но она не не возвращалась. Пошёл ты, говорит она мне. Делай, что сможешь и вот, что я смог сделать. Засунул нож до самого конца. Умрёт так умрёт. Я поклялся Аллаху. Надеюсь, я исполнил свою клятву, иншалла…» — говорит мужчина на видео.

Семья пострадавшей женщины рассказывает, что вера здесь не при чем. Все гораздо прозаичнее. По словам, мамы потерпевшей, муж ее дочери не работал, а сидел на шее у жены. Видимо были еще причины, кроме его тунеядства, заставившие его жену забрать ребятишек и уйти от мужа.