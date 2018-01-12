В Шымкенте построят школу на 300 мест для 800 детей. Причем для самих жителей жилого массива Таскен — даже эта новость из ряда радостных. Строительство, наконец, начнется. А пока 800 ребятишек учатся в общественной бане, детском саду и еще одном совершенно неприспособленном здании. Все вместе называется школой №115.

Ни в одном из так называемых «школьных корпусов» нет ни столовой, ни спортивного зала, ни учительской. В теплое время года физкультура проходит на улице, зимой физруки переходят на настольные игры.

Согласно поручению руководства ГОО на свободной земле в 1,5 га будет построена новая школа, рассчитанная на 300 мест. Представители отдела образования подготовили ПСД и внесли предложение на выделение средств из бюджета.

Гани Ташкараев, депутат маслихата г. Шымкента: «Мы, депутаты, не раз поднимали вопрос о выделении средств на строительство школы №115. И где? Всё есть — проект, есть, сумма есть. Экспертиза проведена. И что?…»

Гульнар Курманбекова, заместитель акима г. Шымкента пообещала включить школу в план: «Всё-всё, включим данную школу, обязательно».

По словам представителей отдела строительства, проект стоимостью 785 млн тенге был включен в конкурс государственных закупок еще 29 декабря минувшего года. Если деньги выделят, то третья часть школьников микрорайона Таскен сядет за парты новой школы 1-го сентября.

Остальные так и будут заниматься в переоборудованных под учебное заведение бане и садике. Каким образом определят, какие дети достойны школы, а какие — бани — неизвестно.

И может быть, когда-нибудь построят еще одну школу… После того, как численность детей в микрорайоне опять в несколько раз превысит проектную вместимость.

ТК «Отырар TV»