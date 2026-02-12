Дети превратили детский сад в круглогодичный источник витаминов

В одном из детских садов Шымкента внедрили необычную практику: малыши ухаживают за комнатными растениями, выращивают овощи и зелень.

Комнатные растения в этом детском саду выполняют не только декоративную функцию и способствуют очищению воздуха, но и используются как элемент экологического воспитания.

Через уход за цветами малыши знакомятся с природой и учатся ответственному отношению к окружающей среде.

«Бросаем туда семена огурцов, те что утонули тяжелые и здоровые»,- делится малышка из сада «Балбобек», указывая на семена в стакане с водой.

В «Балбобек» уже давно не закупают зелень, на мини-грядках круглогодично растет петрушка, руккола и укроп, а в теплицах дозревают овощи. Трудно поверить, но следят за этим зеленым хозяйством маленькие садоводы. Лопатки, грабли и передники не просто инвентарь для игры, а полноценные инструменты для работы. Детям такие практические занятия помогают понять ценность окружающей среды и важность заботы о ней.

«На детей действуют эко-уроки замечательно! Это развитие мелкой моторики»,- поясняет воспитатель детского сада Гульзат Коптлеуова.

Проект «Жасыл балабақша» направлен на раннюю профориентацию детей дошкольного возраста. Инициатива призвана сформировать у воспитанников первые представления о мире профессий, развить интерес к труду и поддержать их естественную любознательность.

«Комнатные растения делают комнату уютной и красивой, а воздух свежим и чистым»,- делится еще одна малышка.

Педагоги отмечают, что подобный подход помогает раскрыть способности ребёнка с ранних лет. Для шестилетней Кристины Славиной поход в зеленый уголок- самое любимое время в детском саду. В небольшой теплице вместе с одногруппниками она выращивает тюльпаны и морковку. И как истинный ребенок с каждым днем проверяет на сколько сантиметров выросли зеленые подопечные .

«Саженцы, это маленькие растения, которые потом пересаживают в сад или клумбу, мы в теплице ухаживаем за цветами и поливаем водой следим, чтобы растения были здоровыми»,— говорит шестилетняя Кристина Славина.

Инициативу активно поддерживают и родители, с детским садом мамы и папы делятся саженцами. Ведь для маленьких казахстанцев это не просто эко-занятия, а настоящее открытие и маленькое чудо, которое происходит у них на глазах.

«Наши родители для нас большая поддержка, они передают нам цветы, иногда семена, и дома наши детсадовцы помогают мамам ухаживать за цветами. Проект замечательный и очень развивающий»,- говорит методист детского сада «Балбобек» Разия Кайназарова.

Так «Жасыл балабакша» с каждым днем становится важным и крепким фундаментом в воспитании нового поколения внимательного, осознанного и неравнодушного к природе.