Детские сады ждут внезапные проверки уже с 1 февраля

Ангелина Волкова
22

В продолжении темы дошкольного образования. С 1 февраля в Казахстане меняется порядок проверок детских садов. Теперь мониторинг будет проводиться без предварительного уведомления.

Такое решение принято для усиления контроля за безопасностью детей и качеством воспитательного процесса.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г.Шымкента:

«Со стороны общественного совета и депутатов маслихата мы предлагаем сформировать мониторинговые группы. Предварительно уведомлять учреждения не нужно. Члены группы смогут выезжать и проводить проверки на месте».

Кроме того, со следующего года все частные детские сады пройдут обязательное лицензирование. Это позволит усилить контроль за материально-технической базой, соблюдением санитарных норм, квалификацией персонала и уровнем безопасности детей. В Шымкенте сегодня работает 653 детских сада, из них лишь 71 учреждение государственное.

