Ювелирные и кулинарные мастерские появятся в детских садах Казахстана

В Казахстане стартовал пилотный проект «Приобщение к труду и профессиям с раннего возраста». Инициатива реализуется в организациях дошкольного образования по инициативе министерства просвещения Республики Казахстан.

Как сообщили в ведомстве, проект начал работу в январе 2026 года.

Его главная цель — познакомить детей дошкольного возраста с различными профессиями, сформировать у них уважительное отношение к труду и помочь развивать индивидуальные способности через практическую деятельность.

В пилотном проекте участвуют 100 детских садов из 20 регионов страны.

Для детей создаются специальные практические площадки, где они могут попробовать себя в разных видах деятельности.

Среди них — ювелирная и швейная мастерские, кулинарная зона, инженерная лаборатория, строительная площадка, теплица, садово-огородный участок, а также мастерская декоративно-прикладного творчества.

Отмечается, что такие пространства помогают детям познакомиться с основами различных профессий, а также развивают творческие и практические навыки. Для реализации проекта разработаны специальные методические рекомендации и план действий для педагогов.

В рамках инициативы в детских садах планируется проведение познавательных и практических занятий с учетом возрастных особенностей воспитанников.

По мнению специалистов, подобные проекты помогают формировать у детей уважение к труду, развивают их творческий потенциал и повышают интерес к будущему профессиональному выбору.