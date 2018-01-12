В Шымкенте утвержден логотип областной антитеррористической комиссии. Об этом стало известно на совещании по вопросам улучшения благосостояния населения, формирования безопасной среды.

«В целях дальнейшей активизации работы по борьбе с терроризмом, был утвержден логотип областной антитеррористической комиссии», — говорится в сообщении пресс-службы акима ЮКО.

В совещании приняли участие глава региона Жансеит Туймебаев, прокурор области Н. Абдиров, руководители правоохранительных органов, члены комиссии, руководители областных управлений и представители неправительственных организаций.

Открывая совещание, аким области сказал, что в 8-9 направлениях своего Послания Глава государства отметил важность эффективного управления, борьбы с коррупцией и верховенства закона, он подчеркнул необходимость своевременного рассмотрения жалоб со стороны населения и усиления защиты прав граждан.

Наряду с этим, выступая на заседании, прокурор области отметил ряд актуальных проблем, требующих решения и принятия конкретных мер.

«На сегодняшний момент, в регионе имеются проблемы и возможные очаги социальной напряженности, требующие своего разрешения и профилактики. В этой связи, прокуратурой области было предложено акиму области организовать выезды специальных групп для «точечной» отработки вопросов с целью выяснения причин и природы их происхождения для дальнейшей локализации и устранения. В прошлом году в период с 4 по 15 декабря специальными группами, в рамках мероприятия «Қауіпсіз орта қалыптастыру» осуществлены выезды на территорию Сайрамского района и город Туркестан», — сказал Н. Абдиров.

Вместе с тем, глава региона выразил уверенность, что мероприятие «Жергілікті десант», проведенное в Сайрамском районе и в городе Туркестан, стало позитивным событием среди населения и предложил провести подобные мероприятия в Сарыагашском и Мактаральском районах.

Отметим, что эти меры позволили повысить осведомленность жителей этих районов об оказываемой государством поддержке в социальной и экономической сферах, готовности к кризисным ситуациям и террористическим угрозам. Проведены адресные работы в сфере противодействия религиозного экстремизма с лицами, наиболее приверженные нетрадиционных религиозных взглядов.

Кроме того, изучены все возможные предпосылки, способные дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, и вызвать различные конфликты. По всем выявленным проблемным вопросам, разработаны механизмы их разрешения. Рабочими группами проведено социальное анкетирование более 700 респондентов. В ходе встреч с населением удовлетворены требования и оказана помощь.